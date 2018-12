Ramón Pérez-Maura desvela el interés de laSexta en engordar a Vox: "Quieren vender que un Gobierno con su respaldo sería ilegítimo"

Soberbia tribuna este 12 de diciembre de 2018 en el diario ABC de Ramón Pérez-Maura desvelando las razones por las que, a su juicio, a la izquierda mediática, con laSexta a la cabeza, le interesa 'engordar' a la formación de Santiago Abascal.

Recuerda el columnista del diario de Vocento que:

"Cunden las mentiras de la extrema derecha", narraba un periodista de 24 Horas de TVE el pasado lunes en la franja entre las 20.30 y las 21.00. No hará falta explicar que no estaba interviniendo en un espacio de opinión. El anónimo periodista estaba -supuestamente- dando una noticia. Y aunque yo pudiera llegar a estar de acuerdo con su opinión, jamás estaría de acuerdo con que RTVE opine así. Porque en todo medio, prensa, radio, televisión o digital, las opiniones que no están firmadas las suscribe el medio que las difunde. Y habrá que reconocer que los españoles de extrema derecha pagan al menos los mismos impuestos que los de extrema izquierda y por lo tanto tienen derecho a no ser atacados con el fruto de su trabajo y su contribución al sostenimiento del Estado.