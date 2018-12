Sánchez, menos envolverte en la bandera española y quítate a tus socios golpistas convocando elecciones

¡Qué matraca para los lectores, pero es verdad que no queda de otra! Cataluña vuelve a convertirse en el núcleo de la información y en lo que concita la atención de editoriales y tribunas de la prensa de papel de este 12 de diciembre de 2018.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, le da a Sánchez una semana de plazo para deponer de su puesto a Quim Torra, a no ser que lo que busque el inquilino de La Moncloa sea perder todo atisbo de poder:

Lo cierto es que Pedro Sánchez, el inquilino de la Moncloa, a la que dejó entrar a Torra con el lazo golpista, ha tropezado de golpe con el lobo terrorista y criminal que decían que era un invento del PP y Cs, pero que siempre estuvo ahí, con la ETA y su rama catalana (FOCA-Terra Lliure). No otra es la vanguardia encapuchada del exercitet con que Torra quiere empezar una guerra barata, con pocos muertos. Y ajenos. Cuanto más tarde Sánchez en convocar elecciones, peor lo tendrá el PSOE para conservar algo de poder, de Moncloa al último ayuntamiento. Tiene una semana para ir al Consejo de Ministros con Torra depuesto y el 155 en marcha. Luego será tarde.

El editorial de El Mundo se centra en la enésima cesión del Estado respecto al chantaje catalán y la decisión de cambiar la sede de la entrega de los premios princesa de Gerona:

Resignarse a que actos oficiales del Estado -de la judicatura, la Corona o el Ejecutivo- no se celebren en una parte del territorio español es inadmisible. Así solo se logra envalentonar a los enemigos de nuestras instituciones. Por desgracia no son solo los separatistas quienes las socavan sino el propio Sánchez, que durante la celebración del 40º aniversario de la Constitución de 1978 puso en cuestión un principio esencial de la Monarquía parlamentaria como es la inviolabilidad del Rey. Pedro Sánchez no solo está causando un grave daño a la democracia negociando con quienes quieren romper unilateralmente el Estado de derecho, sino que ha abierto también grietas de consecuencias inciertas en su propio partido, como ocurrió ayer en el seno del grupo parlamentario. Muchos diputados socialistas ponen ya en cuestión la oportunidad del acercamiento de Sánchez a los independentistas, a la luz de los resultados en Andalucía.