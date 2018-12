Gonzalo Altozano: "Dio pena ver a Carlos Herrera intentando agradar a Jordi Évole en relación a VOX"

"Prologar un libro me pareció a primera vista una responsabilidad a la que me enfrentaba con cierta sensación de inseguridad y de pequeñez por mi parte, dada la gran trascendencia del tema. Sin embargo, tras conocer el elenco de personas que van a ser los protagonistas del mismo, me sobrevino una calma placentera y la seguridad volvió a mí porque, a mi juicio, todos ellos comparten un denominador común: el profundo amor a España y su militancia activa en VOX.

Este joven partido ha alcanzado ya la mayoría de edad y ahora se afana en su consolidación para ser el faro que alumbre a millones de españoles políticamente huérfanos y que no encuentran respuestas a sus legítimas inquie- tudes en el clima de nepotismo, corrupción a gran escala, traiciones, redes clientelares e intereses creados en que ha devenido la política española.

A pesar de los estereotipos y las etiquetas con las que han intentado derribar a VOX desde el momento mis- mo de su nacimiento y durante los cuatro intensos años de vida del partido, hemos perseverado en nuestro ideario fundacional y esa tenacidad responsable es la que nos pro- porcionará el éxito.

Ya no son efectivas las recetas timoratas de otros partidos, jóvenes y viejos, que quieren hacernos ver que hacen algo, cuando en realidad su verdadero interés radica en que las cosas sigan como están, porque es en ese escena- rio donde llevan parasitando cómodamente desde hace dé- cadas. Vox, en cambio, abanderó desde su nacimiento toda una batería de propuestas audaces, de profundo calado que España necesita imperiosamente para salir de la peligrosa encrucijada actual, y que amenaza con la disolución definitiva de la nación tal como la conocemos".[DEL PRÓLOGO DE JOSÉ ORTEGA LARA A 'LA ESPAÑA VIVA' / editorial KALMA]

Gonzalo Altozano (Madrid, 1976). Se formó como periodista en la vieja Intereconomía, donde firmó cientos de artículos y entrevistas, produjo y presentó programas de radio y televisión, dirigió publicaciones y fue bastante feliz.

Entiende el periodismo como la rama menor de la historia, la que se encarga de los primeros borradores. Las cosas le gusta contarlas con los mártires, los héroes y los disidentes como protagonistas y los césares, los canallas y los apparatchiks como personajes de reparto. De su primer libro ˗No es bueno que Dios esté solo˗ vendió 20.000 ejemplares, cifra que no le importaría repetir, incluso duplicar o triplicar.

CONVERSACIONES CON DOCE DIRIGENTES DE VOX

Santiago Abascal. Presidente. Con dieciocho años, se afilió a las juventudes del PP, en un tiempo y un lugar -País Vasco, década de los 90- en la que la militancia podía costarte la vida. Por diferencias insalvables, se dio de baja en 2013, cuando el PP gozaba de mayoría absoluta, renunciando así a hacer carrera en el partido. Pero para él los principios son primero. Además, es de los que piensa que no es atractivo lo seguro y que en el riesgo hay esperanza. Por eso fundó VOX.

Javier Ortega-Smith. Secretario General. En la mili -la hizo en la Compañía de Operaciones Especiales- le enseñaron que la misión se cumple siempre. Ni era una frase hecha ni él la interpretó nunca así, más bien al pie de la letra. Lo saben en Gibraltar y lo saben en Cataluña.

Rocío Monasterio. Vicesecretaria de Acción Social. Arquitecto, empresaria y madre de cuatro hijos. Se le ha definido como una dialéctica implacable, y con un valor físico a prueba de toda sospecha. Es la persona que más cerca ha estado de ponerle unas esposas a Puigdemont.

Rafael Bardají. Vocal del Consejo Ejecutivo Nacional. Es una de las más recientes incorporaciones al partido. Y también de las más mediáticas. No en vano, fue asesor ejecutivo en materia internacional del Gobierno de España entre 1996 y 2004. Su ingreso en VOX lo entiende como un paso más en su caminar hacia "el lado oscuro de la fuerza", que, según él es, en realidad, el lado luminoso.

Mazaly Aguilar. Vicepresidenta segunda y vicesecretaria de Relaciones Institucionales. Es una de las veteranas de VOX, al que se afilió cuando todavía estaban desembalando y atornillando los muebles de la sede. Ha puesto al servicio del partido una experiencia profesional de décadas en grandes empresas.

Iván Espinosa de los Monteros. Vicesecretario de Relaciones Internacionales. Si algún día se auditaran los currículum de nuestros políticos, muchos se verían obligados a explicar qué entienden exactamente por "nivel alto de inglés" y por "máster". Él, sin embargo, estaría exento de dar explicaciones. No porque su nivel de inglés sea alto -es, por ser precisos, bilingüe- sino porque su MBA por la Northwestern University lo es con todas las garantías académicas. Está casado con Rocío Monasterio.

Alicia Rubio. Vicesecretaria de Movilización. Sostiene que a su generación la diezmaron con la heroína, y a la de ahora le ha tocado en suerte -en mala suerte- la ideología de género. En un caso y en otro, sabe de lo que habla. Es profesora de Secundaria en un instituto público de Madrid. Su militancia en VOX no le ha supuesto ningún punto a favor, más bien al contrario.

Pedro Fernández. Vicesecretario Jurídico. La situación en Cataluña sería hoy otra -mucho peor- de no ser por el decidido y generoso esfuerzo del equipo de juristas por él capitaneado. Tanto él como el resto han puesto su toga al servicio de España.

Víctor González Coello de Portugal. Vicepresidente Primero. Hables de lo que hables con él, tarde o temprano sacará a relucir tres cosas: su mili en los paracas, su fe en Dios y su familia (formada, en sentido estricto, por él, su mujer y sus ocho hijos). En tiempos donde el fracaso no es una opción, no le importa reconocer que a lo largo de su vida ha tropezado alguna vez, si bien enseguida se ha puesto en pie.

Ignacio Garriga Vaz de Concicao. Vicesecretario Portavoz. A ver quién le dice a él -mulato, catalán y del Opus Dei- que VOX es un partido racista, en contra de Cataluña y anticristiano. Es odontólogo de profesión y, como la mayoría de los entrevistados, padre de familia numerosa.

María Ruiz. Concejal de VOX en Villaviciosa de Odón. Contra todo pronóstico, y tras una campaña rompedora, la candidatura por ella encabezada obtuvo tres concejales, de los primeros cargos públicos del partido.

Manuel Mariscal. Vicesecretario de Comunicación. Licenciado en Periodismo, máster en Comunicación Política y cofundador del portal de análisis Politizen. A él se debe, en buena parte, la creación de unas sólidas redes en internet, las cuales han servido a VOX para romper el cerco de silencio decretado por unos medios de masas que cada vez tienen menos de medios y de masas.