Lorenzo Silva: "Muchos que alardean de patriotismo no asumirían el sacrificio que hay en el Ejército"

«Siempre he creído que las historias están ahí, esperando a que las cuente alguien. El afán de buscarlas, dar con ellas y en fin ponerlas por escrito es común a escritores y periodistas. Ese afán me ha conducido a partir de la literatura hasta el periodismo, donde unos cuantos profesionales generosos y gentiles me han permitido perpetrar las crónicas que recoge 'Ahí fuera'.»

Con estas palabras Lorenzo Silva nos introduce en el que será un largo viaje a las profundidades del mal y del crimen. Un libro que recoge sus mejores narraciones acerca de los hechos a menudo terribles que conforman nuestro tiempo.

Este volumen contiene una amplia selección de los reportajes periodísticos publicados por el autor durante los últimos años en distintos medios. Primero, reúne varias piezas de corte criminal con otras que no tienen propiamente este carácter, pero que sí participan en cierto modo del aire de pesquisa.

En una segunda parte recopila su trabajo en torno a los conflictos bélicos en los que desde 2001 se ha visto implicado Occidente y en particular España, junto con otros textos que evocan las guerras del pasado siglo.

Por último, incluye las entrevistas con varios personajes de dispar pero indudable interés, entre ellos Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, o Emmanuel Carrère: un poeta y un narrador que nos ayudan a interpretar este mundo dislocado en el que nos toca vivir, y que estas páginas tienen el propósito de explorar.