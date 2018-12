Alfonso Ussía mete el miedo a los académicos de la RAE destripando el calamitoso currículum de Cebrián

El repaso que le ha dado ha sido enciclopédico. Alfonso Ussía mete este 15 de diciembre de 2018 el miedo en el cuerpo a los miembros de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, para que no elijan como presidente a Juan Luis Cebrián, del que asegura que su currículum es sinónimo de calamidad.

Con todo mi respeto, creo que no sería un acierto que el próximo Director de la Real Academia Española, que ya ha cumplido los 300 años de vida, sea Juan Luis Cebrián, que es un académico político, una consecuencia del inmenso poder del propietario de su anterior empresa. Ligero peso lleva en sus alforjas literarias, y no escribe bien. Lo curioso del caso es que doce académicos lo hayan votado, demostración diáfana del poder que todavía mantiene Prisa en la Real Academia. Cebrián, en su época de máximo gestor de la gran empresa cuyo poder heredó, fue una calamidad. Y como escritor, no destaca en ningún tramo del talento. De ahí mi lejana inquietud. Cebrián es un hombre inteligente, astuto, osado y ambicioso. No tan inteligente ni astuto, pero sí más osado y ambicioso es Pedro Sánchez, que para colmo, es doctor. Lástima de reglamento. No puede optar al cargo. Pero la RAE, para cubrir la inesperada resignación de Darío Villanueva, necesita un Director independiente no estigmatizado por la actividad política y económica. Se trata de una opinión, no de un presagio.