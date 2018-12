El País se echa en manos del golpismo cediéndole una tribuna al encarcelado Oriol Junqueras

No, no es una broma ni es 28 de diciembre de 2018. Este 19 de diciembre de 2018 el diario El País le cede una tribuna al golpista Oriol Junqueras para que haga una ejercicio de victimismo y recree una Cataluña idílica como un país más de la Unión Europea. Evidentemente, en otros medios de la prensa de papel no encontrarán, a Dios gracias, piezas de ese calado, no vaya a ser que se les derrame el primer café del día.

El editorial de ABC resalta que los malabares de Sánchez respecto a Cataluña le pueden provocar un auténtico roto electoral al PSOE:

Y si las decisiones aparentemente sociales van a tener una repercusión negativa, no menos lesivas van a ser en lo político las que está tomando nuevamente sobre Cataluña. No escarmentado de la lección andaluza, Sánchez no es capaz de asumir que su relación con los separatistas está en un callejón sin salida. La Moncloa persevera en la reunión de Sánchez con Torra, quizás especulando que será un gesto de distensión política y una manera de desenmascarar al presidente catalán. Cada vez que Sánchez ha hecho estos malabares las cosas han ido a peor.

Jesús Lillo se parte la caja con el miedo de los abogados de los golpistas a que su causa sea juzgada por el Tribunal Supremo:

Atentar contra la unidad de España, como hizo la cúpula de la Generalitat, ha de ser normalizado como inocente atavismo de un pueblo que en días de fiesta sabe disfrutar a lo grande para contárselo al mundo. Incluso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde los golpistas quieren ser evaluados, le viene grande a lo que no pasó de ser la astracanada otoñal de cuatro cierrabares. En un buen juzgado de paz se suelen ventilar estas cosas de verbena y desfase, pero son precisamente las fronteras que tanto inquietan y afligen al nacionalismo las que van a determinar que finalmente se sienten en el banquillo del Supremo, el mismo tribunal que, a las malas y las bravas, con tractores y alcaldes en vez de abogados, quisieron quitarse de en medio y para siempre.

Ignacio Camacho da con la clave de por qué los golpistas quieren ser juzgados en Cataluña, concretamente en el TSJC:

La cuestión previa busca en primer lugar un argumento para un posterior recurso de nulidad de la causa ante los tribunales europeos, pero sobre todo parte de la convicción de que los jueces catalanes serían con alta probabilidad más benévolos. Y esto no sólo por el efecto de la incuestionable presión ambiental en que los nacionalistas son expertos, sino sobre todo por la razón esencial de que a un tercio de los magistrados del TSJC lo han nombrado ellos.

El País se echa en manos del separatismo cediéndole una columna al golpista Oriol Junqueras:

Es de esperar que los próximos años de mi vida no serán precisamente fáciles, pero tengo claro que quiero que sirvan a un propósito. Y este propósito será conseguir una Cataluña libre dentro de una Europa federal y democrática, guiada por los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Una Europa donde cada uno vea asegurado, finalmente, el derecho a la búsqueda de la felicidad, que es la única razón que justifica la existencia de los gobiernos. La alfa y la omega de la política republicana.

El Mundo, en un suelto editorial, lo tiene claro, lo que sucedió el 1 de octubre de 2017 en Cataluña no puede juzgarse en Cataluña porque fue un ataque directo al corazón de España:

En contraste con la retórica meliflua con la que el Gobierno trata ahora a los golpistas, resultó ayer balsámica la posición del fiscal en la vista de previo pronunciamiento del procés, que debe resolver qué tribunal es competente para juzgar el caso. El Ministerio Público se mostró claro a la hora de señalar que la asonada separatista constituyó «un atentado grave al interés general de España», lo que obligó al Estado a aplicar el artículo 155. Por tanto, tal como subrayó el fiscal, «no puede decirse que afecte solo a Cataluña».

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72