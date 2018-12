El perdigonazo del "casposo" Pérez-Maura a José Luis Ábalos por su cruzada contra los cazadores

Colea la polémica que el Gobierno de España ha abierto con respecto a la caza y sus, supuestamente, perniciosos efectos. Comenzó todo con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y ahora lo ha aumentado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha llegado a tildar a los cazadores de "casposos".

Este 19 de diciembre de 2018, Ramón Pérez-Maura, avezado cazador, le pega un buen repaso al titular de Fomento por su inconsistente discurso contra el arte cinegético:

Excelentísimo señor ministro de Fomento, don José Luis Ábalos Meco: me dirijo a usted en mi calidad de casposo, de la que he sido informado por vuecencia. Todos los días se aprende algo. Yo soy uno de casi un millón de españoles -de ambos sexos, no se apure- que cazamos en nuestro país. Y yo también soy uno de la minoría dentro de ese millón. Porque yo soy un urbanita que, antes de juzgarla, se ha molestado en conocer una realidad que le era algo ajena. La mayoría de los falsos ecologistas lanzan anatemas contra la caza creyendo que el campo español es una zona para montar en bicicleta o ir a zamparse una tortilla los fines de semana. Y no saben que el campo español tiene una riqueza excepcional en buena medida gracias a la caza. Porque quien más cuida la naturaleza es el cazador que da vida con comederos, bebederos y manteniendo un hábitat que correría grave riesgo sin el apoyo del hombre. Y gracias a la caza viven muchos oficios que se dedican a mantener ese campo: guías, guardas, perreros, muleros.