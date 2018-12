Calvo, ¿por qué no te atreves a decirle a los padres de Laura que te opones a la prisión permanente revisable?

El asesinato de Laura Luelmo y el debate sobre la vigencia de la prisión permanente revisable ocupa el espacio principal de tribunas y editoriales de la prensa de papel este 20 de diciembre de 2018. Como siempre, los 'desertores de turno', los de El País, que aprovechan para arrearle al PP y a Vox a los que, de milagro, no ponen en su debe la terrible muerte de la joven zamorana.

Bieito Rubido, en ABC, le pone las peras al cuarto a Carmen Calvo a cuenta del luctuoso suceso que acabó con la vida de Laura Luelmo:

Es absolutamente estéril entrar en la disquisición de si Laura Luelmo seguiría viva si en este país se aplicase la prisión permanente revisable, como sí se hace en buena parte de nuestro entorno civilizado. El mal seguirá existiendo, pero de alguna manera nos tenemos que defender de él. Desde luego, no mediante la sobreactuación de algunas mujeres que se arrogan el patrimonio de la decencia femenina, arrojándosela a todos los seres humanos que no comparten su sexo. Ya me dirá Carmen Calvo qué ha hecho para que este país sea mejor para las mujeres, además de proponer arrasar con el derecho legítimo de la presunción de inocencia.

El editorial de ABC le explica a Pedro Sánchez que puestos a derogar, también hacerlo con la Ley integral de protección a la mujer dado, según su razonamiento, el fracaso de la misma:

Peor aún ha sido el razonamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al espetar a Casado el inefable argumento de que la prisión permanente revisable no ha evitado la muerte de Laura Luelmo. Este criterio debería llevar al Gobierno a derogar la ley de 2004 contra la violencia sobre la mujer porque desde que se implantó, y hasta 2017, no ha evitado la muerte de 781 mujeres. Es más, los peores años de violencia homicida contra la mujer fueron 2008 y 2010, con esa ley en vigor y con el PSOE en el Gobierno. Tampoco el Código Penal evita robos ni estafas y no por esto hay que derogarlo. Sin embargo, tan evidente es la necesidad de actuar contra violadores y asesinos no rehabilitados que el Gobierno, en vez de hablar de «políticas sociales», se acordó ayer de que el Código Penal permite la libertad vigilada, que se basa en algo tan, a juicio de la izquierda, reaccionario como la «peligrosidad» del delincuente. Precisamente, la prisión permanente revisable garantiza la seguridad de los ciudadanos frente a estos criminales irreductibles manteniéndolos en prisión.

Isabel San Sebastián da en el clavo a la hora de exponer que podemitas y socialistas no tendrán lo que hay que tener para decirle a los padres de Laura Luelmo que están en contra de la prisión permanente revisable:

Tanto PSOE como Podemos y los separatistas respaldaron en su día la moción con entusiasmo, aduciendo argumentos de tanto «peso» como que la cadena perpetua no es justicia sino venganza, y ayer mismo, en el Congreso, se reafirmaba en esa postura la podemita Belarra, con el aplauso sonoro de la vicepresidenta Carmen Calvo, ante un PP decidido a mantener la firmeza en la defensa del sentir de la sociedad, aunque sea en solitario. Me gustaría oírles hacer ese discurso buenista a los padres de Laura Luelmo, pero no lo harán. Les falta valentía para atreverse. Nos vendrán con la monserga de «no legislar en caliente», mientras los depredadores sueltos van afilando la navaja y se ríen de sus complejos.

Ignacio Camacho exige en su tribuna respeto para la memoria de Laura Luelmo y que su muerte no se convierta en un espectáculo circense:

Esa chica de Zamora merecía, y aún merece, una deferencia mayor que la empatía genérica y mucho más que la apropiación indebida y sesgada de su trágica peripecia. Merece que su vida arrebatada quede al margen de cualquier manipulación torticera. Merece que su cadáver no sea tironeado como objeto de polémica. Merece que nadie hable en su nombre ni lo utilice como bandera. Porque entre quienes alegremente dicen que son Laura Luelmo y ella existe una elemental, definitiva y categórica diferencia: que los demás están vivos y Laura muerta.

El País, en su línea, ataca al PP y a Vox a cuenta de la prisión permanente revisable:

El oportunismo llevó ayer a Pablo Casado a alterar la pregunta inicialmente prevista en la sesión de control al Ejecutivo para atacar de forma demagógica al PSOE. Casado reprochó al presidente del Gobierno que su partido haya recurrido ante el Tribunal Constitucional la modificación del Código Penal que en 2015 introdujo la prisión permanente revisable, un sucedáneo de la cadena perpetua que en su momento provocó una intensa controversia jurídica. Aprovechar el asesinato de Laura Luelmo para reclamar una ampliación de los supuestos en los que aplicar la prisión permanente revisable, como hace el PP, es caer de nuevo en el populismo penal. Indigna es también la campaña que Vox y grupos neomachistas han lanzado a través de las redes sociales aprovechando este horrendo crimen para abonar la estrategia que siempre ha utilizado el machismo contra las mujeres: desacreditar al movimiento feminista y poner el foco sobre la conducta de la víctima.

Arcadi Espada, en El Mundo, no entiende que se pueda ver ideología machista en el crimen de Laura Luelmo:

Hay quienes tienen la desvergüenza de ver ideología en el asesinato de la cuenca minera de Huelva. Suelen ser los mismos que se niegan a criminalizar a los islámicos, cuando uno de ellos mata al grito de ¡Allah Akbar! No hay discurso en la probable psicopatía de Montoya. Es impensable que acabara con su pobre víctima al grito de ¡En nombre del macho! Para matar y morir violentamente ser hombre es un factor de riesgo: mucho más que ser mujer en cualquiera -en cualquiera- de las dos categorías. Los problemas de ser hombre vienen de su condición y no de la supuesta idea machista en que milite.

El Mundo considera que la seguridad de las mujeres y de la sociedad en general estará comprometida mientras se saque de la cárcel a especímenes como al tal Bernardo Montoya:

No nos cansaremos de insistir en la puesta en práctica de las medidas comprometidas en el pacto de Estado contra la violencia de género, ni de animar a las mujeres a que denuncien a la primera señal, pero la posibilidad de que hoy Laura Luelmo siguiera viva, si somos realistas, no dependía de la aptitud de su asesino para ser reeducado en la igualdad, sino de haber paliado la clamorosa deficiencia legal que permite a sujetos reincidentes, probadamente incapaces de reinsertarse, volver a las andadas al salir de prisión.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72