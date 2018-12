Jaime Peñafiel irrita a Felipe VI con un escalofriante dato sobre la reina Letizia

Jaime Peñafiel no se siente atrapado por el espíritu de la Navidad y este 22 de diciembre de 2018 le pasa una nueva factura a la Casa Real, un dato que hará atemorizar al mismísimo rey Felipe VI con un dato escalofriante sobre Letizia Ortiz.

Cuenta el cronista real que:

Mis queridos compañeros de LOC, Azucena S. Mancebo y Antonio Diéguez, firmaban, el pasado sábado 15 de diciembre de 2018, una espectacular y detallada información sobre el fondo de armario de Letizia. No sólo habían logrado entrar en él, sino realizar una valoración de todos los vestidos, abrigos, camisas, faldas, zapatos, bolsos y demás complementos. Leyendo detenidamente el minucioso informe, uno no puede por menos que recordar las palabras de Charles Dickens cuando, ante un ropero como el de la consorte, exclamaba: "Cualquiera puede estar lleno de animación y de buen humor cuando va bien vestido. No es ningún mérito". Yo, más bien, haría mías las palabras de William Blake: "El exceso de pena, ríe; el exceso de alegría, llora".