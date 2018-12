El mosso que dejó en bolas con una soberbia frase a Sánchez y a Torra: "La república no existe, idiota"

Humillación, vergüenza, escarnio, oprobio...todos los adjetivos y sustantivos que se les ocurran para definir lo acaecido en Cataluña en la jornada del 21 de diciembre de 2018 tienen cabida este 22 de diciembre de 2018 en las tribunas y editoriales de papel que vienen calentitas con la dejación de Sánchez, vendido directamente al golpismo por unos meses más en La Moncloa.

Luis Ventoso, en ABC, resume con la frase de un mosso de esquadra lo que fue la jornada vivida el 21 de diciembre de 2018 en Cataluña:

Ramón Pérez-Maura habla de auténtica humillación la que hemos tenido que padecer los españoles gracias a los compadreos de Sánchez con Torra:

Ignacio Camacho deja bien a las claras que Sánchez no fue atacado por los CDR porque ‘negoció' con Torra tener un espacio de seguridad:

ABC duda de que sean posibles unas elecciones anticipadas porque Pedro Sánchez ya solo vive para satisfacerse a sí mismo:

Hoy Cataluña está peor que hace un año, pero venció Torra ofreciendo una imagen claudicante de nuestras instituciones, representadas en un presidente del Gobierno tan henchido de vanidad que es incapaz de ver la trampa en la que está metiendo a España. Si Sánchez pretendiese autorizar una votación en Cataluña, está obligado a planteárselo a los españoles y no a ocultarlo en busca de votos para aprobar sus Presupuestos, o de fotografías vergonzantes. ABC ya es plenamente consciente de que el clamor para que convoque elecciones generales es estéril. Su oportunismo, su capacidad de resistencia y su inanidad intelectual para pensar en algo bueno para España se lo impiden. Sánchez solo vive para seguir siendo Sánchez. No hay más.

La Razón apunta que los ciudadanos no quieren diálogo con quienes, además, no pretenden hablar, sino imponer:

Ayer, los ciudadanos de Cataluña fueron, una vez más, tomados como rehenes por los extremistas, que, si bien dieron lugar a algunas actuaciones contundentes de la Policía, quedaron sin amparo a la hora de poder ejercer sus derechos a la libre circulación o a desarrollar su jornada laboral con normalidad. Nada que no se hubiera visto antes, pero que un Gobierno que se precie no debería tolerar. Los ministros, es cierto, pudieron reunirse sin mayores problemas en una ciudad con amplias zonas hurtadas a la normal convivencia. Pero no es eso lo que exigen los ciudadanos. Quieren elecciones y no la apertura de procesos de diálogo que, en el fondo, sólo ponen en cuestión la soberanía nacional.