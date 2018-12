Ussía se parte la caja con la última gansada majadera de Sánchez para contentar a Torra

Hay que tomarse la vida con humor y este 23 de diciembre de 2018 el escritor Alfonso Ussía decide tomarse a chacota la última (o la penúltima) gansada de Pedro Sánchez para contentar al separatista y golpista de Quim Torra.

Escribe con su peculiar gracejo y fina ironía una excelente tribuna en La Razón en la que deja perfectamente retratado al inquilino de La Moncloa, alguien que es capaz de tener todo tipo de gestos humillantes con tal de poder seguir unos meses y hasta unos segundos más en la poltrona presidencial:

El Gobierno del acuclillado ha dado, una vez más, un ejemplo de progreso y futuro. Ha anulado la sentencia que condenó a muerte a uno de los mayores asesinos de España y Cataluña, Luis Companys. No entiendo la utilidad de la suspensión. Se anula la pena de muerte a un condenado que fue pasado por las armas en 1940. Creo que el Gobierno del ganso frenético podría haber anulado, de la misma manera, el penalti de Guruceta, que en efecto - y lo reconozco divertido después de varios decenios-, no existió. La falta a Velázquez se produjo tres metros fuera del área, y ahí comenzó el «Procés».

Recuerda Ussía la famosa anécdota futbolística que tanto enardeció a los seguidores culés:

Guruceta no asesinó a nadie. Simplemente se equivocó a favor del Real Madrid. El Gobierno de esta gente podría haber anulado la pena máxima y concederle el punto perdido al F.C. Barcelona. Esa reparación habría sido recibida con justa alegría por los independentistas. Guruceta, que en paz descanse, a instancias del Gobierno y mediante la intervención de los obispos catalanes, podría haber sido condenado con carácter retroactivo al castigo del infierno eterno, pero no se les ocurrió y han dejado pasar la oportunidad. Por mucha influencia que tenga el obispo de Solsona, mucho dudo que San Pedro le hiciera caso al respecto.

Y pasa a comentar el auténtico desatino de restaurar la imagen de un sanguinario como Companys:

Detalla como intentó escapar de la acción de la justicia:

Y remacha con una sentencia irónica, que Sánchez gobierna pensando en el bien común:

Si no me equivoco, el Real ganó la Liga del año del penalti de Guruceta. Pedro Sánchez, como Zapatero, es forofo del Barça. Y aprovechando que el Llobregat pasa por el Prat, podría haber aprobado la victoria del Barcelona por Decreto-Ley. Pero no tiene sensibilidad. Todavía se recuerda en la Ciudad Condal el error de Guruceta, y a pesar del tiempo transcurrido, el independentismo aguarda expectante el desagravio oficial. Es decir, que Guruceta es culpable y Companys inocente. Lo que se conoce por gobernar con acierto y utilidad para la ciudadanía.