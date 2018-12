El 'iluminado' de Quim Torra se ríe y vuelve a dejar en evidencia a Sánchez con otro documento secreto

Se desperazan las tribunas y editoriales de la prensa de papel este 26 de diciembre de 2018, día de San Esteban, festivo en Cataluña y mucho más festivo en el caso de un Quim Torra que aún debe estar partido de la risa cuando ha conseguido, una vez más, dejar en evidencia a un Pedro Sánchez que estaba como niño con zapatos nuevos tras el discurso de Felipe VI y que creyó tener ya amarrados a los golpistas de cara a que le aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

El editorial de El Mundo tilda de actitud cínica las palabras de Pedro Sánchez tratando de hacer suyas las palabras del Rey Felipe VI:

Desde Moncloa se apuntan a señalar la sintonía del Gobierno con las palabras del Rey, lo que supone un ejercicio de afinidad selectiva cuando no de cinismo: el Rey apeló al consenso dentro de la Constitución, pero Pedro Sánchez viene de firmar con Torra un comunicado que omite deliberadamente la referencia a la Carta Magna. Parecido ejercicio de retorcimiento hermenéutico realizó Pablo Iglesias, a cuyo juicio el Rey ha rectificado su discurso del 3 de octubre en plena intentona golpista; como si la defensa de la legalidad constitucional no equivaliera a defender la concordia entre distintos que ha guiado siempre la coherencia programática del reinado de Felipe VI.

Ignacio Camacho valora el discurso del Rey durante la Nochebuena:

La defensa de la Constitución que el lunes hizo Felipe VI adquiere singular importancia cuatro días después de que la Carta Magna fuese ninguneada por el Gobierno para facilitar a los nacionalistas un presunto ámbito de encuentro. El Gabinete, que dio su preceptivo visto bueno al texto, no puso objeciones a tan elemental fundamento porque el sanchismo vive en un estado mental esquizofrénico que le permite hacer y decir una cosa y su contraria sin atisbo de remordimiento. La disertación real contenía, como es usual, un tono lo bastante genérico para acogerse a ella en algún aspecto, y la llamada al diálogo y la convivencia era inobjetable salvo para la demencia del separatismo insurrecto.

Para La Razón, Felipe VI ha vuelto a marcar el rumbo a seguir vista la reacción de los diferentes partidos políticos:

Como no podía ser de otra forma, mientras las principales formaciones políticas españolas, incluido un reticente Podemos, acogieron positivamente el llamamiento de Su Majestad a mantener la convivencia entre todos los ciudadanos, como el gran valor constitucional, los partidos del ámbito nacionalista reaccionaron agriamente, sin duda, al sentirse señalados como directos sembradores de discordia e insolidaridad en una sociedad que, como la española, ha conseguido, bajo la Carta Magna, las mayores cotas de libertad y democracia de su historia y a la que se le abre, pese a todas las dificultades, un futuro prometedor, a poco que las nuevas generaciones, a las que se dirigió especialmente el Rey, perseveren en el camino de paz, solidaridad y unidad emprendido en la Transición.

El País considera que el discurso del Rey va encaminado a recuperar parte de ese espíritu de la Transición, a volver a encontrarnos con la concordia de antaño:

Raúl Del Pozo, en El Mundo, se fija en ese Pedro Sánchez que no tiene como norma dejar la poltrona de La Moncloa:

Para este Maquiavelo del barrio de Tetuán la política no es otra cosa que la facultad de elegir, en toda circunstancia, lo que es mejor para sí mismo y para los demás. «La libertad -dice Marcel Brión- es en esencia, el derecho a cambiar de ideas si se habían reconocido como falsas las que se habían adoptado». Sánchez cambia de ideas con desfachatez y desafía no sólo a la oposición, sino a la burocracia del aparato y a la disciplina de su partido. A ver quién es el desencastillador que lo desencastilla.

El editorial de ABC es claro y preciso, Sánchez ha vuelto a ser dejado en evidencia por el iluminado de Quim Torra:

Definitivamente el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, es un iluminado, pero lo peor no es que lo sea, sino que Pedro Sánchez trate de adocenarlo inútilmente mintiendo a todos los españoles. Suponiendo que Torra diga la verdad, lo cual es mucho suponer, Sánchez ocultó a la opinión pública tras su reunión del pasado jueves que había recibido una «propuesta de acuerdo democrático» con 21 exigencias, entre ellas una consulta para la autodeterminación de Cataluña, a la que el Gobierno debe responder en breve porque de lo contrario no verá aprobados los Presupuestos Generales. Chantaje tras chantaje, en España es Torra quien sigue imponiendo el ritmo de los tiempos y la agenda política. Los españoles ya saben que Sánchez no está dispuesto a aplicar el artículo 155 de la Constitución, pero seguir receptivo a un chantaje inasumible es una ofensa a la ciudadanía.