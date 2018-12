La cruda confesión que le hacen a Raúl del Pozo sobre Susana Díaz: "No sabe poner ni una bombilla"

Excelsa tribuna de Raúl del Pozo este 27 de diciembre de 2018 en el diario El Mundo. El escritor se centra en hablar largo y tendido sobre el panorama político que se ha generado en Andalucía una vez cerrado el acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos.

Expone Del Pozo que:

Los partidos juran que se preocupan por España, por la convivencia, por el Rey y por la Constitución -los que lo dicen- y luego se matan por una mesa y dos sillas, mientras se juegan la manteca colorá: 2.700 cargos institucionales y 25.000 enchufados a la Junta. He ahí Andalucía: aún no saben si van a lograr hacer un gobierno y les obsesiona a los dirigentes del PP y de Ciudadanos el lugar donde van a posar el bullarengue.

Cuenta sobre la aún presidenta en funciones que:

Susana Díaz podría haber logrado que la presidencia de la Mesa no fuera para los partidos de la derecha con el apoyo de Teresa Rodríguez, pero como no pueden verse las dos, al final el PP presidirá la Junta y Ciudadanos el Parlamento, quizás con el apoyo de Vox, aunque Podemos puede sumarse o no al acuerdo. Desde Ferraz le van a decir a Susana que pacte la Mesa con Adelante Andalucía. Desde el ángulo de la política nacional, la Faraona está pasando de la depresión a la ira, y su última salida es que Pedro Sánchez no pueda pactar los Presupuestos con los independentistas. Me cuentan: "No se piensa ir, entre otras cosas porque no puede irse a ningún sitio: es carne de aparato desde que hizo la primera comunión y no sabe ni poner una bombilla".

Vaticina Del Pozo que ya no hay interés por parte de las derechas de meterle mano de verdad a Canal Sur:

En Andalucía, prólogo de lo que ha de venir después, estamos ante el lío de Paco Montefrío, aquel jaleo por zambras, bulerías y medidas granadinas. A la derecha no se le puede escapar la oportunidad de tocar la púrpura y pasan del teatro a las musas. ¿Cerrar Canal Sur? Ya no. Ni siquiera proponen cambiar programas fundamentales, que han aderezado el caldo del voto de la ultraderecha. Albert Rivera no quiere ser retratado con Vox pero esos votos son necesarios para lograr un gobierno, y al final se va a retratar.

Y resalta la poca relevancia de los podemitas y asociados en Andalucía:

Teresa e IU apenas cuentan a pesar de la reunión en la estación de Jerez, que no era la estación de Finlandia en Petrogrado -a donde llegó Lenin procedente de Alemania para regresar a Rusia-. Me informan desde Adelante Andalucía: «Últimamente no nos habla ni la máquina del tabaco. Pero resistiremos». El populismo y la burbuja de la alegría no han dado sus frutos, a pesar de que Teresa Rodríguez se esforzó en la mimesis y llegó a decir que las dos personas que más habían influido en su vida eran su madre y Rocío Jurado. En el manifiesto de presentación de la plataforma Adelante Andalucía sólo se citaba a una persona; no era Carlos Marx, sino Carlos Cano. La última palabra en el futuro de Andalucía no será de los dos partidos que intentan formar gobierno, sino de Vox y Susana Díaz.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72