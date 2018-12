Pataleta infantil de El País contra la "ultraderecha" de Vox por ayudar a PP y C's a expulsar de Andalucía al PSOE

Inicio del cambio de régimen en Andalucía tras 36 años de mandato del PSOE y este 28 de diciembre de 2018 las tribunas y editoriales de la prensa de papel se fijan en lo que supone la experiencia en la autonomía del sur de España de cara a los próximos comicios regionales y autonómicos que tendrán lugar el 26 de mayo de 2019.

Hermann Tertsch mete el miedo en el cuerpo a las izquierdas de cara al mes de mayo de 2019 y pone como ejemplo irrefutable lo que ha sucedido en Andalucía:

En mayo nadie entenderá que deje uno solo de los ayuntamientos en manos de una izquierda radical y filogolpista cuando mayorías con PP y Vox permitan expulsarla. La izquierda española está en pánico porque ya existe un voto nacional transversal que puede hundirla para mucho tiempo. Si Vox no comete errores y no los está cometiendo, puede lograr esa supremacía estable de la derecha que permita el retorno a la vida de los españoles del ejercicio de la libertad de palabra y obra, de justicia y la defensa de la ley, un retorno al sentido común en la vida de los españoles.

Carlos Herrera no duda de que el PSOE va a incendiar las calles en Andalucía:

Que no tenga ninguna duda este nuevo gobierno, que no la tenga Moreno (que era de los pocos que creía en sus probabilidades), que la oposición se la va a hacer el PSOE en la calle, con todas las movilizaciones de cesantes posibles, ayudados en los actos más duros o violentos por Adelante Andalucía. Se repartirán el trabajo y no lo pondrán fácil: hay demasiado andaluz acostumbrado a que la mamá Junta le mantenga.