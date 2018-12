Jaime Peñafiel ataca con saña a Felipe VI y aprovecha para saldar deudas con un compañero de El Mundo

¡Qué hartazgo de señor! Felipe VI debe estar hasta la coronilla de las cosas de Jaime Peñafiel que, semana tras semana, en 'La Otra Crónica', aprovecha para sacudir de lo lindo a la Corona.

Bien es cierto que este 29 de diciembre de 2018 el monarca 'facilitó' las cosas con un mensaje de Nochebuena pelín descafeinado a un Peñafiel al que nunca, la verdad sea dicha, le faltan argumentos para meter cizaña y posicionarse contra la Casa Real.

Apunta Peñafiel que:

Al tradicional mensaje navideño de Felipe, este año le faltó humanidad, le faltó empatía. No fue entrañable sino frío, "político y social y nada familiar". Muy diferente al de la reina Isabel de Inglaterra y que el compañero Rafael Moyano ha comparado, "por otra parte" con el del Rey de España. Nada que ver un mensaje con otro.

Me hubiera gustado que, al igual que la tía Lilibeth, Felipe hubiera compartido con los ciudadanos sus problemas como Jefe del Estado, como marido de Letizia, padre de Leonor y Sofía, hijo de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, y hermano de Elena y Cristina. Hubiera sido muy emotivo y entrañable recordar, no el incidente de la catedral de Palma, of course, pero sí el 80 cumpleaños de papá y de mamá, así como el reconocimiento oficial y público del Congreso de los Diputados con aquellos prolongados aplausos a los dos.