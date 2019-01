La jeta de altos vuelos de Sánchez: dice que su viaje en Falcon a Benicàssim sólo costó 283 euros

Arranca el nuevo año laboral y este 2 de enero de 2019 comienza con malas noticias para Pedro Sánchez, con todas las facturas aún pendientes de pagar y cuando encima se ve obligado a revelar el secreto de lo que le costó uno de sus viajes en Falcon, va y se ríe de los españoles asegurando que le costó una cifra ridícula. Los editoriales y tribunas de la prensa de papel no le perdonan ni media a 'Falconetti'.

El editorial de ABC le mete una buena sacudida a Sánchez por querer reírse de los españoles con respecto al coste de sus viajes en avión oficial:

Paco Robles hunde definitivamente la imagen de Pedro Sánchez:

Ignacio Camacho trae a su columna la confesión de un amigo que está seguro de que Sánchez no irá a las urnas hasta no tener desenterrado a Franco:

Este presidente, que no ha hecho nada relevante, que se estrella en casi todo lo que intenta, necesita un éxito en el que apoyarse. En la economía está viviendo del legado de Rajoy, y en todo lo demás depende de golpes de efecto que apenas le salen. Desenterrar al dictador es la única promesa que ha hecho, el único envite en el que se ha mostrado tajante, y lo tiene encallado en un laberinto de problemas legales. Por simbólico que sea, si quiere que los suyos lo tomen en serio tiene que llevar eso adelante. Créeme: un hombre tan obsesionado con la imagen no puede ir a las urnas con Franco en el Valle. Habrá otros factores, claro, pero no vamos a votar hasta que no lo saque.