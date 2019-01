Una esquela genial para un muerto muy fumador: "Seguramente esté en el bar de enfrente"

Hay que saber irse de los sitios ("Tus enemigos no te olvidan": la esquela de Franco publicada en Twitter por Luis Alfonso de Borbón).

Y despedir es todo un arte, sobre todo cuando las lágrimas te empañan los ojos (La verdadera historia del hombre en cuya esquela pusieron "murió sin haber aportado nada de interés").

Quizá no hay texto más serio y solemne que una esquela y de cuando en cuando aparece publicada alguna memorable, como la que recoge este 2 de enero de 2018 la edición sevillana del diario ABC.

Se trata de la despedida a José Manuel Fernández Núñez, que falleció a los 53 años de edad, en la capital hispalense, el pasado 28 de diciembre de 2018 (Cachondeo general en las redes sociales con esta esquela publicada en el 'Diario de Cádiz').

"Tu madre, hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas y tu primo no te olvidarán", comienza.

"Y menos con la camisa que te has ido, llevas un paquete de tabaco entero, no te lo fumes del tirón que ya no te mandamos más, y compártelo con tu padre".