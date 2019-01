Esta es nuestra España real: bascula entre el victimista referéndum catalán y el 'Renferéndum' extremeño

Lectores al tren, eso sí, si son extremeños, mejor cojan el bus, su coche o hasta el patinete eléctrico porque a buen seguro que van a llegar antes a su destino y sin sorpresas desagradables durante su viaje. Las tribunas de opinión de este 3 de enero de 2019 llegan calentitas para ustedes y sin ningún tipo de incidencia o descarrilamiento y todas fijándose en el auténtico drama que se vive en esa región autonómica.

Bieito Rubido, director de ABC, se fija en el auténtico despropósito que sufre Extremadura en materia de comunicación ferroviaria:

Extremadura, Galicia, Asturias... ahí tiene el gobierno «bonito» un fecundo terreno donde sembrar la semilla del progreso, la igualdad y el bienestar, alejándose de tanta retórica hueca. Ya está tardando Guillermo Fernández Vara, prohombre del socialismo español, en clamar que los extremeños tienen que ser iguales ante la democracia que catalanes, vascos o andaluces: libres e iguales... y desarrollados. Podemos aceptar determinadas diferencias -lengua y cultura- pero desigualdades, no. A ver dónde están las mal llamadas fuerzas de progreso -PSOE y Podemos- mientras se discrimina obscenamente a una parte de España.

El editorial de ABC denuncia como las reclamaciones de los extremeños se las pasan los responsables políticos por el arco del triunfo:

Ignacio Camacho tampoco ahorra epítetos para definir la situación por la que atraviesan los extremeños:

Ese tren extremeño es una burla hiriente, vejatoria, contra la cohesión de España. Y hasta contra las leyes de la física mecánica, porque apenas hay diferencias entre cuando está parado y cuando anda. Es una suerte de diligencia desvencijada, pero no como la de John Ford sino como aquella en que Groucho aprovechaba el traqueteo para saltar sobre el regazo de las damas. Entre la nada y el todo, ha salido nada; nadie se ha ocupado de sustituir la fallida alta velocidad por una línea de prestaciones sensatas. La utilidad social de la inversión ha sido desestimada en un cálculo cínico de rentabilidades inmediatas. Y como los extremeños no formulan delirios victimistas ni reclamaciones identitarias, como los gobierna un tipo razonable como Fernández Vara, como no fomentan la desafección ni cuestionan la unidad de la patria, continúan atrapados en un bucle de abulia insolidaria que da la razón a quienes piensan que en este país sólo progresan los que saben convertir su problema en una causa.