El 'Facuo' ve peligrar su chollazo por la llegada de VOX y se solidariza con Maestre: "Yo también fui perseguido"

El portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, es todo un elemento. El 5 de enero de 2019 se paseó por laSexta Noche con la excusa de unas supuestas infracciones alimenticias en restaurantes y aprovechó para "enviarle un abrazo" al tertuliano de ultraizquierda Antonio Maestre por "ser víctima como yo de los insultos de un partido de extrema derecha".

"Muchas gracias, Rubén", le respondió Maestre, el periodista que con toda la jeta ha acusado a los simpatizantes de VOX de ser cómplices del asesinato de Laura Luelmo.

Sánchez olvidó mencionar cómo él se ha dedicado a perseguir y a espiar a tuiteros de derechas con el objetivo de que Twitter les cierre sus cuentas. Una de sus víctimas fue Rubén Pulido, colaborador de OkDiario y militante de Vox, al que las hordas de FACUA comandadas por Sánchez le amenazaron de muerte. --Las hordas afines a Facua acosan y amenazan a un militante de Vox: "Vamos a darte una paliza de muerte"--

Las supuestas pruebas que Rubén Sánchez ofrece sobre esto están escritas en su hilo de Twitter, y van desde el conocimiento por parte de Rubén Pulido de su número de teléfono hasta verse por la calle.

Mimado por las televisiones de izquierda, no hay día en el que no aparezca quejándose de alguna supuesta violación a los derechos de los consumidores a los que se arroga su defensa.

Gracias a eso él y su asociación se han llenado los bolsillos con subvenciones de la Junta de Andalucía. Desde 2009 a 2018, FACUA con NIF G91344986 y el resto de sus federaciones territoriales (que tienen NIF propio) han recibido desde la AGE, la Junta de Andalucía, resto de Comunidades Autónomas y diferentes Ayuntamientos un total de: 5.410.747,86 €.

Sánchez fue uno de los impulsores, junto al ex defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, de Ganemos Sevilla. Era una plataforma al estilo de Guayem Barcelona y de otras muchas, que al final no acudió a las elecciones del 24-M, tras no conseguir una confluencia con Podemos (se presentó bajo la marca blanca Participa Sevilla), IU y Equo.

Según cuenta Rubén Sánchez, el propio Pablo Iglesias le pidió que se presentara a las primarias de la formación morada a las elecciones europeas de 2014, pero declinó la oferta: "le dije que para defender los derechos ciudadanos me veía más útil en Facua que como europarlamentario". --Rubén Sánchez (Facua), del consumo a estrella mediática y política--

'El Facuo', como le conocen en Twitter, utiliza a los sufridos consumidores para hacer política a favor de la ultraizquierda --"compartimos más el ideario del PSOE, Podemos e IU que el del PP porque somos una organización de corte progresista", ha afirmado.

Su principal problema es que el ascenso de VOX en Andalucía pone en peligro las subvenciones con las que se llenado los bolsillos Sánchez. --¿Peligran las subvenciones a Facua con el nuevo Gobierno andaluz, como dice Vox?--

Con razón ladra tanto el podemita @RubenSanchezTW, su chollazo se extingue



👉🏻 La asociación de consumidores que él dirige - Facua - ha recibido 2 millones de dinero público en Andalucía 🤑🤑 El cambio de gobierno amenaza sus millonarias subvenciones https://t.co/uU2ex1pO1f — VOX Noticias 🇪🇸 (@voxnoticias_es) 16 de diciembre de 2018

---