El director de ABC se cabrea con la situación en Andalucía: "Cualquier imbécil puede ir a las urnas"

Bieito Rubido, el flemático director de ABC, se harta de las exigencias y cambios de criterio en Andalucía y lanza una cornada que parece dirigida a la yugular de Pedro Sánchez.

Es lo que pasa cuando se abusa de la democracia y se toma el pelo a los ciudadanos. Los andaluces han apoyado a Vox, y no debería sorprendernos tanto, cuando no hace mucho asistimos a un fenómeno parecido con Podemos. Es cierto que entre uno y otro hay notables diferencias, que demuestran que la izquierda radical sí está en la marginalidad del orden constitucional. Es lo que tiene la democracia: cualquier imbécil puede ir al Parlamento y cualquier opción, dentro del marco legal, puede concurrir a las elecciones... y obtener cientos de miles de votos.

Jesús Lillo asegura que VOX ha sacado a relucir la gran lacra del PP y Ciudadanos, sus propios complejos:

Ciudadanos no quiere hacerse una foto con Vox, no vaya a pegarle los piojos. Solo sus votos. Que se las apañe el PP, que es el que pone al presidente andaluz, dice Marín desde Sevilla. Tampoco el Partido Popular se dejó ayer retratar con Vox. La cumbre entre García Egea y Ortega Smith quizá se produjo en la cafetería de una de esas estaciones de tren tan discretas y ventiladas a las que acude la gente de Ciudadanos a pagarle una ronda y ponerle unas tapas a los de Podemos. Los votos de Vox son el regalo del amigo invisible. Que Pablo Iglesias trate de rentabilizar el miedo irracional a un supuesto brote fascista tiene cierta lógica electoral. Que Ciudadanos y el PP se avergüencen de los votos que reclama al partido de Abascal revela, en cambio, sus complejos, precisamente el fermento de la crecida de Vox.

Pepa Bueno, en El País, se revuelve contra el hecho de que la negociación para la composición del nuevo Gobierno andaluz se esté haciendo desde la capital de España:

El editorial de La Razón considera que el partido de Santi Abascal no debe dinamitar el cambio político en Andalucía con unas condiciones fuera de la realidad:

Pedro Narváez le dice a Juan Marín que, si no quiere que se sepa que Vox le ayudará a tener carteras en la Junta de Andalucía, tiene una alternativa:

Ciudadanos, que pareciera querer que a Vox se le hinche la «testosterona», en su papel de eunuco que llega virgen a su primer matrimonio de verdad, para no tener que explicar lo que estaba haciendo: repartirse las carteras, qué bonitas, pero sin el permiso de Vox. Oiga Marín, el hombre inexplicable, de aspecto tan ordinario que parece un holograma en un descansillo, lo que no quería, que si Abascal dice que no, está de nuevo en la cola de la urna. Va a resultar que el partido de centro es el PP, el de Casado no el de Moreno Bonilla. Vox quiere asaltar la Moncloa antes que una comunidad de vecinos. Como «performance» provocativa es divertida. Pero los andaluces no vivimos en «South Park». ¡La de cosas que tiene que contar Susana Díaz a la Esperanza de Triana!