Ladridos de rottweiler de El País ante la liquidación definitiva del régimen socialista en Andalucía

Fin del régimen socialista andaluz. Ahora sí que la salida de Susana Díaz como última guardiana de las esencias del cortijo en que el PSOE convirtió la Junta de Andalucía es definitiva. De ese cambio se felicita casi toda la prensa de papel este 10 de enero de 2019. ¿Toda? No, en el grupo PRISA están que muerden y mandan como avanzadilla a Josep Ramoneda para que lance sus primeras dentelladas contra el pacto de las derechas.

El Mundo se felicita porque por fin se ha conseguido el acuerdo de Gobierno en Andalucía y en el que las tres partes han ganado mucho más de lo que han perdido:

Javier Redondo habla de un pacto a dos en Andalucía, pero con el consentimiento de un tercero, Vox:

El multipartidismo es esto, también teatro. Lo de Andalucía no es un pacto a tres sino dos pactos a dos, como quería Ciudadanos. Dos no gobernarían si un tercero, del que uno reniega, no lo hubiese consentido. El PP ha completado el primer ejercicio práctico de servir de pegamento a todo lo que queda a la derecha del partido de Sánchez, que incluye hoy un fértil terreno de centro izquierda. Ciudadanos se arriesgó a perder la Junta, pero anclaba su posición con la esperanza de recuperar en mayo las consejerías que hubiese sacrificado en Andalucía, barones socialistas mediante. Desde que Rivera muestra paciencia y no desespera, Ciudadanos pierde la mano pero gana partidas.