Joaquín Leguina hiela la sangre de los propios socialistas con un guiño a las propuestas de Vox

Joaquín Leguina deja patidifusos a sus propios compañeros socialistas haciendo un guiño a Vox al respaldar algunas de la propuestas que presenta la formación de Santiago Abascal en '100 medidas para la España viva'.

En una amplia tribuna de ABC este 11 de enero destaca los puntos positivos que tienen los planteamientos de la formación 'verde':

Ya con sus '100 medidas para la España viva' los de Vox metían en el debate andaluz asuntos nada autonómicos. Por ejemplo, crear 'un nuevo Plan Hidrológico Nacional bajo el principio de solidaridad y el bien común' (medida 34) -cosa muy necesaria, añado yo-. A mi juicio, Vox viene exhibiendo, más que cualquier otra cosa, su voluntad de poner en evidencia los agujeros y abandonos que ha traído consigo la ideología políticamente correcta, como son la inmigración ilegal y las imposiciones del feminismo radical. Por ello pienso que el éxito de Vox en Andalucía no se debe tanto a sus posiciones, dizque de extrema derecha, simplificación que muchas de sus propuestas desmienten. Por ejemplo, 'fomentar la reindustrialización de España' (medida 43); 'crear un dispositivo del primer empleo que exonere de las cargas sociales en las contrataciones de jóvenes' (medida 51) o 'una concepción integral de la sanidad: tarjeta sanitaria única, calendario único de vacunación, gestión integral de las listas de espera en todo el territorio nacional' (medida 55)...

Da la clave el que fuera expresidente de la Comunidad de Madrid con el PSOE que:

En otras palabras: el éxito de Vox se debe, más que nada, a su ataque directo al corazón de la corrección política, que es una ideología a la vez censora, buenista y radical que ha invadido no sólo a la izquierda, también al conjunto del debate político. Debate del cual casi han desaparecido los asuntos más relevantes, tales como la desigualdad de rentas, que, desde luego, no proviene ni principal ni únicamente de la «brecha de género», sino mucho más de los orígenes sociales. Por otro lado, la igualdad de oportunidades está muy lejos de alcanzarse, pasando por la Escuela, la Universidad o el Derecho Laboral. En España ya no se debate sobre el sistema fiscal, cada vez más injusto y basculando en torno a un IRPF que apenas obtiene ingresos fuera de los bolsillos de los asalariados. ¿Y cuál es el resultado de todo ello? Que los verdaderos problemas carecen de visibilidad porque todas las luces apuntan casi en exclusiva a los problemas identitarios, ya sean de separatistas o de feministas radicales. Y, como es lógico, tales simplificaciones y mentiras traen consigo rechazos silenciosos pero masivos, auténticos caladeros electorales para Vox.