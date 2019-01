La contundente pregunta sobre Don Juan Carlos I que persigue a Felipe VI y a Letizia

Jaime Peñafiel vuelve a contar este 12 de enero de 2019 el famoso episodio de las ignotas vacaciones de los Reyes de España durante las Navidades. El columnista de 'La Otra Crónica' de El Mundo, en su sección semanal, compara el oscurantismo de la Casa Real patria con las costumbres desplegadas por otras instituciones:

Sospecha que igual hasta compartieron el mismo avión, algo que va en contra de unas elementales normas de seguridad:

Recuerda Peñafiel a los monarcas que:

La Casa Real ignorando, una vez más, la Ley de Transparencia que puso en marcha Felipe desde el primer día de su reinado, se negó a informar. A diferencia de La Moncloa, que sí lo hizo del presidente. Según La Zarzuela, se trataba de un viaje privado. Se olvidan que los personajes públicos no tienen vida privada, (íntima sí, of course) sobre todo si se desarrolla, como este viaje navideño, con medios y dinero del Estado. Esto, queridos, tendréis que reconocer no está bien.

Me gustaría recordarle a Felipe, como a Sánchez, los nombres del presidente de Irlanda, Michael Higgins; del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi; el de la canciller Angela Merkel y el del premier británico David Cameron cuando lo era, que no sólo han utilizado vuelos low cost o de línea regular sino en clase turista y pagando de su bolsillo.