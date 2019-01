Losantos hace sangre con la ruptura sentimental de Rivera y le propone ennoviarse con una ex de 'Sálvame'

Federico Jiménez Losantos se lo pasa en grande este 12 de enero de 2019 con la situación sentimental de varios pesos pesados de Ciudadanos.

En su sección semanal de 'La Otra Crónica' de El Mundo, escribe el de esRadio sobre la reciente separación o ruptura sentimental de Albert Rivera:

El estado de celo electoral en el que, tras la formidable sorpresa andaluza, se hallan inmersos los partidos políticos, está produciendo efectos fulminantes más allá del terreno político. Como si desearan casarse sólo con el electorado, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no ha desmentido su ruptura con la discretísima Beatriz Tajuelo, tras cuatro años de relación, y está de nuevo libre, soltero o, como suele decirse, "en el mercado". Y como el hombre disciplinado que es, su segundo, Villegas, también se ha separado. No hay que dejar solo al líder en semejante trance. De momento, no hay sustitutas en el horizonte. Pero candidatas, sobran.