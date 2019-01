Torreblanca rompe en dos a Podemos con unos espeluznantes datos que desmontan su feroz campaña contra VOX

José Ignacio Torreblanca se marca este 12 de enero de 2019 un artículo en El Mundo en el que pese a reconocer cierto carácter xenófobo en VOX, exige a los lectores un ejercicio de memoria y de ver como hay partidos en España, en concreto Podemos, que admira modelos internacionales como la Venezuela de Maduro (Hermann Tertsch: "El régimen criminal de Maduro sobrevive gracias a sus cómplices").

Modelos que han sido completamente perjudiciales y que sí han supuesto la verdadera salida de millones de personas de sus propios países (La muestra de apoyo del papa Francisco a la dictadura de Nicolás Maduro):

Explica Torreblanca que:

Es una nueva versión del concepto de puertas giratorias popularizado por Pablo Iglesias: según entran en tu país Evo Morales, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, millones de personas se ven obligados para salir. O quizá podría ser una nueva versión del Principio de Arquímedes aplicado a la ciencia política: cada tirano que apoya a tu presidente desplaza al exilio un volumen equivalente de un millón de refugiados.

Esta crisis humanitaria sin parangón no está teniendo mucha repercusión en España, como si las declaraciones de Pablo Iglesias calificando la situación de Venezuela de 'nefasta' y reconociendo no compartir todo lo que dijo en el pasado fueran suficientes para despacharse tres millones de refugiados y 286 presos políticos (estos sí, no Junqueras y compañía).