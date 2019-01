Soberbio palo de Javier Marías a Ferreras y otros 'sextarios' por machacar a su audiencia con Vox: "¿Son idiotas en laSexta?"

La primera en la frente (La 'verdad' sobre laSexta, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que avergüenza a Atresmedia)

Javier Marías, que no es precisamente un propagandista de Vox, escribe este 13 de enero de 2019 un artículo en el que carga contra esos medios como laSexta que están todo el día machacando a la formación de Santiago Abascal sin darse cuenta de que están consiguiendo el efecto contrario, que esa fuerza política no hace más que subir y subir -Ferreras desquiciado porque VOX 'adelanta' el fichaje de Jorge Javier Vázquez por laSexta-.

Apunta Marías otros precedentes como el de Trump o Berlusconi:

Detalla que:

Llegados a donde han llegado tanto Trump como Salvini (el máximo poder en sus respectivos países), ahora ya es ­inevitable: demasiado tarde para hacerles el vacío, que habría sido lo inteligente y aconsejable al principio. Cuando quien manda dice atrocidades, éstas no se pueden dejar pasar, porque a la capacidad que tenemos todos de decirlas, se añade la de llevarlas a cabo. Si mañana afirma Trump que a los musulmanes estadounidenses hay que meterlos en campos de concentración, o que hay que privar del voto a las mujeres, no hay más remedio que salirle al paso y tratar de impedir que lo cumpla. Pero a esas mismas propuestas, expresadas hace dos años y medio, convenía no hacerles caso, no airearlas, no amplificarlas mediante la condena solemne. En el mundo literario es bien sabido: si un suplemento cultural lo detesta a uno, no se dedicará a ponerlo verde (aunque también, ocasionalmente), sino a silenciar sus obras y sus logros, a fingir que no existe.