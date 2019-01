Alfonso Ussía rompe en dos a Teresa Rodríguez por sus chanzas contra Vox: "Lávese la boca, maleducada"

Alfonso Ussía le dedica este 18 de enero de 2019 un palo tremendo a la líder podemita en Andalucía, Teresa Rodríguez, por sus vómitos y acusaciones contra el líder de Vox, Santiago Abascal.

El escritor y columnista de La Razón pone a la mujer de José María González, 'Kichi', alcalde de Cádiz, de ignorante para arriba:

Teresa Rodríguez, la señora de Kichi y portavoz de Podemos en el Parlamento de Andalucía, no es culta. Habla muy mal, y no por su acento cerrado sino por la cerrazón ideológica de sus palabras y descalificaciones. Está obsesionada con Santiago Abascal, y cuando se le nublan las ideas arremete contra los Reyes Católicos, que para ella, mucho lo intuyo, eran Balduíno y Fabiola. Con Abascal se ha portado con vileza. Quien es amiga de Otegui y los herederos de la ETA no puede referirse a un vasco resistente que ha vivido amenazado por los terroristas como el «pistolero de Bilbao», cuando los pistoleros han sido y lo siguen siendo los terroristas etarras camuflados en Bildu, partido por el que Teresa Rodríguez siente una especial predilección. Por otra parte, Santiago Abascal obtuvo el permiso de armas reglamentario por el riesgo que corría su integridad y su vida, y no es de Bilbao. Es alavés, de Llodio si no me equivoco, de donde vienen las raíces de los Urquijo y los Ussía, un servidor entre ellos.