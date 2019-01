El rencoroso Jaime Peñafiel deja temblando al rey Felipe VI con una escalofriante premonición

Es como la gota china (Jaime Peñafiel no se apea del burro y vuelve a lanzar otro ataque contra Felipe VI y Letizia).

Jaime Peñafiel cuenta este 19 de enero de 2019 en su sección de 'La Otra Crónica' (El Mundo) el episodio que el actual rey, Felipe VI, ha calcado de su padre, Don Juan Carlos I y que, a buen seguro, provocará un tsunami en la Casa Real (Jaime Peñafiel ataca con saña a Felipe VI y aprovecha para saldar deudas con un compañero de El Mundo).

Comienza el periodista recordando que aún se espera por parte de La Zarzuela una explicación detallada sobre las vacaciones navideñas de los monarcas:

A pesar de la Ley de Transparencia de la Casa Real impuesta por el Rey desde el mismo día de su Proclamación, todavía no sabemos dónde han pasado las vacaciones navideñas la Familia Real. Tampoco si Felipe regresó a tiempo de felicitar a su padre por su cumpleaños. Cierto es que no se trataba de una cifra redonda pero, cuando se pasa de los 80, todas son importantes. Porque puede ser el último.

Para seguidamente meterse en harina:

Me hubiera gustado recordarle a Felipe el 79 cumpleaños de su abuelo, el Conde de Barcelona , en el que Don Juan Carlos, su padre, se comportó ese día como él lo ha hecho con el suyo, ignorando que podía ser el último. Como así fue. Con tal motivo, la infanta Pilar había decidido que el cumpleaños se celebrara con una cena en su madrileña residencia de Puerta de Hierro, a la que estaba invitada toda la Familia Real. Asistieron todos menos el Rey Juan Carlos, que se encontraba en Suiza junto a una "amiga entrañable" que lo estaba pasando mal.

Pero como la obligación está por encima de la devoción amorosa, el general Sabino Fernández Campo, un hombre leal pero no cortesano, comunicó a Su Majestad que tenía que regresar para firmar el real decreto de la dimisión de Fernández Ordóñez como ministro de Asuntos Exteriores. Para tal fin, envió un Mystere a recogerle. Lo que el querido e inolvidable Sabino no esperaba es que Don Juan Carlos, después de firmar el documento, le comunicara que regresaba inmediatamente a Suiza, a pesar de recordarle que esa noche su padre celebraba su cumpleaños . "No creo, señor, que le queden ya muchos que festejar". Unas palabras premonitorias ya que el padre del Rey fallecía el 27 de junio del año siguiente.