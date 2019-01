Losantos pone cara y ojos a la responsable del 'Errejonazo' por la espalda a Pablo Iglesias

Todo lllega (Patadón a Pablo Iglesias: por fin Errejón ejecuta su dulce venganza, tira a Podemos y se alía con Carmena).

Federico Jiménez Losantos cuenta este 19 de enero de 2019 la película de la traición de Íñigo Errejón a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias y señora, Irene Montero (Carlos Herrera deja temblando a Pablo Iglesias con el destino político elegido por Errejón).

En su sección de 'La Otra Crónica' (El Mundo) relata como la maniobra del 'Milhouse' podemita se llevaba fraguando desde hacía varios meses:

Asegura Losantos que:

Eso sí, el mérito se lo atribuye a una ex de Iglesias:

El cerebro de la puñalada a los hacendados de Galapagar ha sido la Dama de la Columna, o sea, Tania Sánchez , antigua pareja de Pablo Iglesias que, al ser sustituida por Irene Montero en la intimidad del Líder, fue colocada detrás de una columna del Congreso, para que no se le viera en televisión haciendo muecas cuando hablaba la lideresa consorte.

Y sentencia:

Castigada y oculta, no se sabía nada de ella, y todos creían que andaba llorando por las esquinas. ¡Sí, sí, llorando! Lo que estaba es tramando nada menos que la escisión y ruptura, tal vez quiebra, de Podemos. La ex de Errejón, Rita Maestre, alias Pitita, primera en pasarse a Carmena, no pudo controlar su alegría al anunciarlo. Villa Tinaja va camino de convertirse en Villa Triste.