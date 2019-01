Luis Ventoso incendia el 'juguete' de la soviética Rosa María Mateo con una apremiante exigencia

Puñetazo sobre la mesa. Luis Ventoso, genial columnista de ABC, exige este 19 de enero de 2019 dejar de pagar con sus impuestos a esa RTVE de Rosa María Mateo porque, sencillamente, ha convertido a la televisión de todos los españoles en el órgano del propagandismo de Pedro Sánchez y en el medio donde se meten con calzador los discursos golpistas que Quim Torra.

Apunta Ventoso que:

No quiero seguir pagando por esto. Por favor, permítanme darme baja, u ofrézcanme una casilla para elegir en la Declaración de la Renta. Me cuesta mucho esfuerzo ganar mi dinero, como a todos, así que no entiendo por qué debo sufragar con él una televisión pública convertida en ariete de un partido y en púlpito de una manera única de ver la vida (el progresismo obligatorio). No considero razonable, ni justo, destinar una porción de mis impuestos a sostener una cadena de televisión en la que se practica la militancia sectaria con un descaro insólito, que desborda todos los antecedentes, incluida la controvertida etapa Urdaci-Aznar.