Javier Marías alerta que los 'indepes' catalanes han pedido su cabeza a Soledad Gallego-Díaz y deja la puerta abierta a ser él quien abandone El País

El escritor Javier Marías aborda en su artículo de este domingo 20 de enero de 2019 la tendencia de "demasiada gente fanática" para que la sociedad "condene" lo que ellos "condenan".

Lo contextualiza así en 'El País Semanal' en un texto que lleva por nombre 'Destructores de las libertades ajenas':

Si yo no soy gay, no permitiré que los gays se casen ni exhiban.

Si yo nunca abortaría, ha de castigarse a quienes lo hagan. Si no soy comunista, hay que perseguir a quienes lo sean.

Si no soy independentista, hay que ilegalizar a los partidos de ese signo. Si no fumo ni bebo, el tabaco y el alcohol deben prohibirse.

Vivimos días donde si alguien expresa opiniones contrarias a las de alguien u otro colectivo, hay que 'eliminar' a esa persona:

Se lleva a juicio a raperos y cómicos por sus sandeces, se multa a un poetilla aficionado por unas cuartetas inanes sobre la diputada Montero... O un ejemplo reciente y que tengo a mano: un artículo mío suscitó indignación no por lo que decía, sino por lo que algunos tergiversadores profesionales afirmaron que decía.

Y entra a saco contra esos "independentistas catalanes" que han pedido con saña su cabeza a la directora de El País por sus opiniones, generalmente contrarias al desafío secesionista. Y deja un aviso sobre su posible continuidad en el diario de PRISA:

Curioso que ciertos independentistas catalanes lo falsearan zafiamente a conciencia, cuando no trataba de su tema.

La petición más frecuente fue que la directora de EL PAÍS me echara. Que me silenciara y me impidiera opinar, por lo menos en su periódico.