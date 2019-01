¡Ábalos, qué calamidad eres! Primero descarrilas en Extremadura y ahora atropellas con falsas promesas al taxi

El conflicto del taxi es el tema dominante este 23 de enero de 2019 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. Independientemente de razones, los tiros apuntan hacia un Gobierno de España y un ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por hacer omisión de sus funciones e intentar endiñarle el marrón a comunidades autónomas y ayuntamientos -La indolencia de Fomento y el cagazo del Gobierno Sánchez en la guerra del taxi-.

El editorial de ABC culpa al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de haberse lavado las manos con el asunto de la huelga de los taxistas y sus efectos perniciosos:

Bieito Rubido considera que aunque los taxistas puedan tener parte de razón en el conflicto, lo cierto es que con sus actitudes la están perdiendo, al igual que también le mete un soberano estacazo al ministro Ábalos:

Durante estos días de huelga, no he podido utilizar el clásico servicio público y he buscado alternativas. Creo que los taxistas pueden llevar razón en algunas demandas pero, con su actitud, están perdiendo la batalla mediática y miles de clientes. Parece poco inteligente recurrir a esa presión que perjudica ya no la vida cotidiana de las personas, sino la economía de las ciudades donde ellos operan. Desde los clásicos, se sabe que lo único que no ha variado en la vida es el cambio. Estar preparados para esas transformaciones es la mejor forma en que los taxistas podrían enfrentar esta inflexión en su historia. Abandonar el trabajo, en cambio, solo es comparable a la incompetencia e incomparecencia del ministro de Fomento, que se borró del asunto para seguir desgobernando España.