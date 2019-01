El Mundo no deja de acosar a Vox y utiliza a Vidal-Quadras para atacar a Abascal con la financiación iraní

El Mundo se ha empeñado en atacar a Vox por el motivo que sea y ahora ha cogido la hebra de la supuesta financiación iraní del partido de Santiago Abascal, haciendo además seguidismo de una información de El País de mediados de enero de 2019 -Un bloguero desmonta las mentiras de El País sobre la financiación de VOX: "A PRISA le financian los socios de la teocracia iraní"-.

El director del diario de Unidad Editorial, Francisco Rosell, ya se llevó un buen revolcón después de permitir una viñeta pasada de vueltas de Gallego y Rey sobre la visión de Vox respecto a la violencia de género con una brutal bronca de Espinosa de los Monteros en el programa 'Espejo Público' (Antena 3) -Golpetazo en televisión de VOX al director de 'El Mundo': "¿Esta porquería me tiene que gustar? ¡Sois unos manipuladores!"-

Previamente, su jefe de opinión, Jorge Bustos, quiso meterle las cabras en el corral a Vox con otra invectiva sobre la financiación del partido de Abascal en la que insinuaba graves irregularidades sobre como Vox cubría sus necesidades económicas -Abascal masacra a Bustos (El Mundo) por pasarse de la raya e insinuar la más grave ilegalidad sobre Vox-.

Y como no hay dos sin tres, este 23 de enero de 2019, con gran riqueza tipográfica, titula en portada de esta guisa, con Alejo Vidal-Quadras como parapeto para lanzar el ataque: "Abascal sabía que el dinero era iraní y le parecía muy bien".

En páginas interiores, el exdiputado del PP y exlíder de Vox comenta que:

Aquellas donaciones, todas con nombre y apellido, con origen claro, se contabilizaron y los altos cargos, empezando por Santiago Abascal, estaban perfectamente al tanto, asegura. Era una cuenta a nombre de Vox, del partido. Todos sabían la cuenta de Vox, yo la hice público. Y así van llegando poco a poco las aportaciones. Tras las elecciones, tuve unas diferencias con Abascal y su rama del partido y dimito de presidente. Y me desvinculo del todo en junio de 2014. Me voy del despacho, les entrego, ante notario, toda la documentación, incluida la de las donaciones que ya conocían. Los iraníes no tenían ni idea de qué era Vox y les daba igual. Pero Santi [Abascal] lo sabía, claro que lo sabía. Cuando aparecía ahí un ingreso de un Abdallah de California que envía 3.000 dólares y luego otro... Y le parecía muy bien, claro.