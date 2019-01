Raúl del Pozo sentencia a Pablo Iglesias y vaticina la peor noticia posible para Podemos y sus confluencias

Raúl del Pozo atemoriza este 23 de enero de 2019 al partido de Pablo Iglesias pronosticando un negro futuro electoral de cara a la triple cita con las urnas del 26 de mayo de 2019 (locales, autonómicas y europeas):

Cuenta el insigne escritor en su tribuna de El Mundo que:

Dijeron los sabios que el pasado es un prólogo, que si no quieres repetirlo, estúdialo. La memoria es la sirena que avisa de las catástrofes que se repiten. El mundo está sufriendo una epidemia de cafrería ultraconservadora: en diez días se puede retroceder un siglo. Todo ocurre en un momento de declive, división y retroceso de la izquierda. He ahí la última escisión de Podemos, que no se puede achacar a la CIA sino al oportunismo de algunos dirigentes. Errejón ha renunciado al escaño y aspira a seguir en Podemos después de dinamitarlo.