Pedro Sánchez congela las esperanzas del pueblo venezolano con su gesto más inmoral hacia Juan Guaidó

¡Qué vergüenza internacional! España, con Pedro Sánchez a la cabeza, está perpetrando uno de los peores ridículos mundiales, junto con la Unión Europea. El Gobierno patrio se ha negado a reconocer el estatus de presidente venezolano a Juan Guaidó utilizando, eso sí, grandilocuentes palabras y lugares comunes, tal y como denuncian este 25 de enero de 2019 las tribunas y editoriales de la prensa de papel.

El editorial de ABC tacha de inmoral a Pedro Sánchez por no reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela:

La posición de Pedro Sánchez abunda en este error, más grave en su caso al ser España un país con unos vínculos más estrechos con Venezuela que el resto de los socios europeos. No facilitar el reconocimiento de Guaidó se convierte en una actitud claramente inmoral. Sánchez sabe que si lo hace puede perder el favor de sus socios de Podemos, partidarios del dictador bolivariano y sus prácticas liberticidas, y por ello no se moja del todo, obviando que un paso al frente de España animaría a otras adhesiones a Guaidó y acercaría el fin de las pesadumbres que provoca una dictadura ilegal y usurpadora. Los venezolanos no solo van a tener que soportar los estertores del régimen sino la hipoteca de los injertos ideológicos que el chavismo sembró en España, lo que queda de Podemos, que es lo que condiciona la voluntad del presidente para mantenerse en una imposible neutralidad entre verdugos y víctimas.