'El País' pincha en hueso en su intento de conseguir que el autor japonés Murakami arremeta contra Donald Trump

'El País Semanal' consiguió entrevistar al escritor superventas japonés Haruki Murakami, poco dado a conversar con los medios.

El autor de Kioto atendió al suplemento dominical del diario de PRISA desde Ecuador donde hablo de su obra, del poder de la imaginación, sus miedos, los maratones (es un reputado y experimentado maratoniano) pero pinchó en hueso a la hora de sacarle un titular sobre Donald Trump.

La entrevistadora le recuerda en una pregunta que "la cultura estadounidense fue decisiva" para la generación del autor nipón e intenta sacarle un buen titular en contra del presidente estadounidense: "¿Qué opina del proyecto que lidera Trump?".

La respuesta de Murakami no puede ser más decepcionante...para los intereses del diario de PRISA:

--

Fui adolescente en los sesenta. La cultura estadounidense era excitante, salvaje: en esa década pasó de todo; jazz, rock, literatura, pop. Absorbí eso y le estoy agradecido. Pero la cultura de Estados Unidos ya no es tan estimulante. Me interesa la política, pero escribo ficción. No hago declaraciones de otro tipo.