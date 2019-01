Alfonso Ussía crucifica al Papa Francisco por sus miramientos hacia el sanguinario tirano de Nicolás Maduro

Alfonso Ussía no se anda con medias tintas este 30 de enero de 2019 en su tribuna diaria de La Razón a la hora de coger y explicarle con todo detalle al Papa Francisco quién es Nicolás Maduro. El escritor estalla ante las medias tintas del máximo exponente del Vaticano por su falta de energía a la hora de condenar lo que está sucediendo en Venezuela:

Con el debido respeto, Santidad. E n Venezuela no hay un conflicto. Un conflicto, en efecto, puede resolverse con el diálogo y la buena voluntad. En Venezuela, Santidad, el conflicto equivaldría a un masaje con final feliz. Ese conflicto al que Su Santidad se refiere, es la dictadura comunista de un asesino ladrón que ha ordenado ejecutar, en la calle y en las cárceles, a decenas de miles de venezolanos, centenares de menores de edad entre ellos. Ese conflicto al que Su Santidad se refiere, ha arruinado a uno de los países más ricos del mundo, torturado de hambre y necesidades al pueblo de Venezuela, mientras sus mandatarios comunistas han acumulado fortunas cuyos ceros no cabrían en la plaza de San Pedro.

Le explica Ussía al Papa que:

Ese conflicto, Santidad, proviene entre otros motivos de un matón que no aceptó los resultados de unas elecciones que perdió. De un narcotraficante rodeado de narcotraficantes. No hace mucho que Su Santidad lo recibió en el Vaticano e intercambió con él las sonrisas que previamente le había negado a Trump y a Macri . La misma sonrisa que Su Santidad regaló en diferentes ocasiones a su compatriota ladrona, Cristina Fernández de Kirchner, de quien se sospecha que ordenó el asesinato del fiscal que investigó sus corrupciones financieras, el origen negro de su inmensa fortuna y sus relaciones con el simpático mundo del negocio instantáneo.

El columnista se harta de los mimos del pontífice a quienes siempre están al margen de la legalidad:

Apunta el escritor que:

Pero hay un problema mayor aún que el hambre en Venezuela, Santidad. La muerte que espera en cada esquina por las bocas de fuego de los fusiles bolivarianos. La estancia de miles de criminales del castrismo cubano en territorio venezolano. La tortura en sus prisiones. Y ello no merece la llana y simple definición de conflicto. Se trata de una tragedia. Sus obispos en Venezuela, Santidad, que sí están con el pueblo y no con los tiranos, se sienten desamparados de los brazos y las palabras de Vuestra Santidad. Me atrevo a creer que el gran conflicto se lo han creado a Su Santidad sus informadores, su círculo íntimo y curial mal elegido, porque no considero posible tan caprichoso proceder de quien todos los que pertenecemos a la Santa Madre Iglesia veneramos como nuestro Santo Padre.