El chantaje de Sánchez a Podemos y a separatistas no se sostiene: estos Presupuestos no hay quien se los crea

Los Presupuestos Generales del Estado son la moneda que circula este 30 de enero de 2019 por las tribunas y editoriales de la prensa de papel. Nadie pone en duda de que el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que si no se aprueban las cuenta habrá adelanto electoral no es más que un burdo chantaje de muy corto recorrido.

El editorial de ABC critica que el Gobierno utilice los Presupuestos como modo de chantaje a los separatistas para que los aprueben o bien Sánchez rompe el tablero y convoca elecciones:

La afirmación hecha ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que si el Gobierno no consigue aprobar los Presupuestos del Estado habrá elecciones generales anticipadas en 2019, es otra muestra más de la levedad y ligereza con la que Pedro Sánchez se dedica a especular con el futuro de todos los españoles. Es una evidencia que Sánchez y el independentismo se necesitan mutuamente sin importar las consecuencias que ello pueda acarrear para el PSOE. Sin embargo, no es posible que un Ejecutivo sostenido por 84 escaños pueda sobrevivir sin aprobar las cuentas públicas, y por eso las palabras de Montero suenan a ultimátum para sus socios de moción de censura porque la alternativa, la convocatoria a las urnas, podría implicar una futura mayoría absoluta de centro-derecha. De ahí la rogativa de La Moncloa al secesionismo y a Podemos para que flexibilicen sus exigencias y no condenen a muerte la legislatura.