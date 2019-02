Sánchez no se traga los vaticinios de la 'bruja Lola Tezanos' y permanecerá atornillado en Moncloa hasta 2020

Recontadas al 100 por 100 las columnas y editoriales de la prensa de papel de este 1 de febrero de 2019, podemos afirmar con un margen de error del 1% que ganan por mayoría aplastante las tribunas que se mofan directamente del presidente del CIS, José Félix Tezanos y sus vaticinios más propios de la 'bruja Lola' -Memorable estacazo de Narciso Michavila a 'Masterchef' Tezanos: "Sus candidatos sacan dos millones menos de lo estimado"-.

Luis Ventoso, en ABC, se parte la caja con José Félix Tezanos y sus previsiones demoscópicas -'Masterchef' Tezanos agranda su leyenda: manda al PP de Casado a la cuarta posición, superado hasta por Podemos-:

Carlos Herrera tampoco entiende por qué Sánchez no convoca ya elecciones con esas previsiones tan fantásticas del CIS:

Con un presagio así, de ser verdad, resultaría inconcebible que Sánchez no convocase de inmediato elecciones, no fuera a ser que alguien pudiera cambiar de opinión. El agobio, digo yo, vendrá de verse el vencedor, y el choque con su voluntad de permanecer en La Moncloa el máximo tiempo posible. Alma mía, si el CIS te dice que lo estás bordando de tal manera que te vas a salir por arriba ¿a qué esperas? Igual será que se acuerda de lo que preveía Tezanos a Susana en las elecciones andaluzas (con su característica poca vergüenza) y no se fía... Con razón, por otra parte.

Ignacio Camacho asegura que lo de Tezanos es más propio de la bruja Lola:

Salvador Sostres opta también por la mofa:

Tezanos es un hombre admirable. Los que le critican parecen no valorarle el nervio que ha de tener para publicar semejantes resultados y salir a la calle normalmente. Pienso que hay que reconocerle las agallas, el temple, la capacidad que yo no tengo, y que tanto admiro, de saber aguantarse la risa en los más delicados momentos. Un día me gustaría tomarme algo con él y que me contara cómo lo hace: no las encuestas, sino lo de reprimir las carcajadas. Es impresionante poder mantener el semblante serio cuando sales a explicar un CIS como el que publicó ayer. Como en los personajes más controvertidos y oscuros de la Historia siempre nos quedará la duda de si Tezanos lo hace adrede o es que le sale así. Es decir, la duda de si es un cínico, y un tramposo, o es que definitivamente ha perdido cualquier contacto con la realidad.