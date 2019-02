Alfonso Ussía no se corta un pelo y despelleja de lo lindo a 'MasterCIS Tezanos": "¡Manipulador, mentiroso!"

Alfonso Ussía le sacude un buen mandoble este 2 de febrero de 2019 en su artículo de La Razón al responsable del CIS, José Félix Tezanos, quien se ha coronado con su último sondeo sobre intención de voto.

Apunta el columnista que:

Rememora Ussía una jugosa anécdota:

Recuerdo la broma de mal gusto que tuvo que soportar, por unos errores mucho más livianos que los de Tezanos en Andalucía, el sociólogo Malo de Molina, cuya empresa encuestadora patinó con vehemencia en unas elecciones. Malo de Molina fue motejado durante meses como Pésimo de Cojones, y lo soportó con señorío y deportividad. Malo de Molina erró, pero Tezanos no se equivoca. Cocina las preguntas, no las respuestas, y lleva al encuestado a responder lo que el encuestador le indica. Claro, que lo hace con dinero público y jugoso presupuesto. Le pagamos, y nos miente a cambio de nuestra generosidad.

Añade que:

Sucede que la mentira influye, si bien no tanto como complacería a los mentirosos como Tezanos. Que el 75% de los españoles desconfíe de Sánchez y Sánchez arrase con un 30% de los votos, es más que un dato cocinado. Que el PP baje al cuarto puesto y el desmoronamiento caótico de Podemos no se refleje y superen los del líder de baja paternal a los populares, no lo asume ni la tía superviviente de Tezanos, doña Romualda, dama de acrisoladas virtudes. Pero Tezanos está cumpliendo estrictamente con su deber, como Rosa María Mateo en RTVE, que no es otra cosa que terminar con el prestigio de instituciones públicas en beneficio del doctor Sánchez, que no desea abandonar La Moncloa ni a cambio de todo el oro del mundo, porque el oro se lo garantiza Begoña con su trabajo en el desarrollo de África.