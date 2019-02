Losantos estalla con la pasividad de Sánchez y Borrell hacia Venezuela: "Nadie ha hecho tanto el payaso como ellos"

El director de 'Es la Mañana de Federico' (esRadio), Federico Jiménez Losantos, escribe este 2 de febrero de 2019 en su artículo semanal de 'La Otra Crónica' (El Mundo) una pieza dedicada al papelón del Gobierno y la diplomacia española con el tema de Venezuela y sus quiebros circenses para no condenar valientemente las atrocidades del régimen de Maduro y, de paso, reconocer la figura de Juan Guaidó como presidente interino:

Detalla que:

En cuatro días, el okupa monclovita ha declarado tirano a Maduro, le ha pedido que convoque elecciones libres en ocho días (el tirano lo mandó al guano), le dijo a Guaidó que lo admiraba mucho, pero que no lo apoyaría, aunque lo reconocería, pero no ahora, pero sí en la República Dominicana ante la Internacional Socialista, pero no en México, delante de López Obrador, amigo de Putin y los Castro y enfrentado a todas las democracias de América.