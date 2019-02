Exclusiva PD / Estupefacción en la plantilla de El País: Gallego-Díaz coloca en la delegación valenciana a un exdiputado del PSOE

Estupor entre la plantilla de El País.--Estupor y sorpresa en la redacción de El País con las purgas ideológicas de Gallego-Díaz: "Son como tiros en la nuca"--

Si ya había sorprendido la decisión de la empresa de prescindir de María Josep Serra como responsable de la delegación valenciana después de afrontar un cáncer de mama que le obligó a ser intervenida dos veces y a pasar un periodo de baja en 2016, también ha removido cimientos el hecho de conocer el nombre de su sustituto.--Exclusiva PD / El País prescinde de su delegada en Valencia, enferma de cáncer--

El diario que dirige Soledad Gallego-Díaz aludió a "razones de organización" para despedir a Serra. Sin embargo, este medio ha podido saber que su puesto pasará a ser ocupado por Ferrán Bono, periodista y ex diputado del PSOE.

Bono fue diputado por Valencia en el Congreso por los socialistas durante la IX Legislatura entre los años 2008-2011 y llego a la Cámara Baja de la mano de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Según su ficha como congresista, es licenciado en Filología Hispánica y Máster de Periodismo de El País, el diario que ahora le ofrece encargarse de la delegación valenciana.

Al conocer la noticia de su despido, Serra, que llegó a este cargo durante la etapa de Antonio Caño, antecesor de Gallego-Díaz, se despidió de sus compañeros con una carta que reproducimos a continuación:--El ex jefe de opinión de El País purgado por Gallego-Díaz se venga masacrando a Pedro Sánchez en un esclarecedor hilo--

La primera vez que escribí en EL PAÍS fue a principios de 1989, mientras preparábamos el cuadernillo de Comunidad Valenciana que debía salir en abril. Éramos un equipo entusiasmado por un hermoso proyecto.

Miguel Ángel Villena, uno de los mejores jefes que he tenido, era su responsable. Creo que nunca he sido tan feliz como periodista. Un tiempo después y por diversos motivos, abandoné el diario para trabajar en televisión con una importante productora catalana, Gestmusic.

Hace casi cuatro años volví a esta empresa para hacerme cargo de la delegación valenciana (nunca, antes, había estado una mujer al frente). En una etapa complicada, la audiencia autonómica del diario aumentó, igualando las cifras de navegadores únicos de los principales rotativos regionales y superando a los digitales nativos locales.

También ascendió considerablemente la publicidad digital y de papel (datos del propio diario y externos). El prestigio del diario siguió intacto, a pesar de no editarse en papel.

Hoy me despido de nuevo. Tengo cáncer (el miedo me ha impedido escribirlo y pronunciarlo hasta ahora). Es un cáncer de mama. He pasado por una temible quimio, dos intervenciones y 25 sesiones de radioterapia. Estuve tres meses de baja. En mi caso, el trabajo me ayudó a superar la enfermedad, y Javi, mi hijo de 12 años, me salvó de hundirme.

La compañía, lamentablemente, rescinde mi contrato a partir de este jueves 31 de enero.

No quiero hacerlo más largo. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer trabajar con profesionales como vosotros. Quizás, ahora, en algún momento, tengamos la oportunidad de conocernos un poco mejor.

R.Marbán es redactor especializado en medios en PERIODISTA DIGITAL