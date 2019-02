Sánchez humilla a los españoles aceptando un 'relator' con Cataluña al estilo de los del falso desarme de ETA

Pedro Sánchez es, por deméritos propios, el protagonista indiscutible este 6 de febrero de 2019 de las tribunas y editoriales de la prensa de papel que aquí les traemos sin mediación alguna o sin necesidad de un relator 'neutral', que es lo que le gusta al Ejecutivo de 'Falconetti', que diría Federico Jiménez Losantos.

Bieito Rubido, en ABC, considera que al presidente Sánchez le importa más bien poco la idea de España al aceptar una condición como la de un ‘relator':

Comienza su diálogo habiéndolo ya perdido. No sólo por consentir un intermediario no pertinente en las conversaciones de un presidente del Gobierno con el representante del Estado en un territorio, sino también por nombrar tal engendro con la palabra 'relator', como si estuviésemos hablando de la descolonización de un país del tercer mundo. Decididamente, a Sánchez le importa un bledo España.

El editorial de ABC sigue por la misma línea y reclama ya elecciones urgentes:

El anuncio hecho por el Gobierno de que va a admitir la inclusión de la figura de un 'relator', a modo de notario o mediador en las conversaciones que mantenga con el separatismo catalán, es mucho más que una cesión de Pedro Sánchez al independentismo. Es un insulto a la inteligencia de todos los españoles y una dejación de sus funciones como presidente del Gobierno que exige elecciones con urgencia. Incluir esa figura hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel internacional entre dos entes o Estados de un mismo rango jurídico, cosa que en el caso de Cataluña y España no se produce en absoluto. Sánchez incurre en una superación de facto de la Constitución con el único objetivo de garantizarse el apoyo del separatismo a su proyecto de Presupuestos del Estado, lo cual no deja de ser un humillante ejercicio de supervivencia y de aferramiento al poder.

Luis Ventoso habla de posible delito por parte de Sánchez si finalmente opta por la figura del relator:

En una nueva rendición para que los separatistas le validen sus presupuestos y seguir en La Moncloa, ha aceptado la exigencia de Torra de que haya mediadores -'relatores'- en sus conversaciones con la Generalitat. Como si España fuese una república tercermundista envuelta en una guerra civil, o un territorio en proceso de descolonización. ¿Puede un presidente de España abrir una negociación con observadores con el Gobierno de una comunidad autónoma que demanda la 'autodeterminación', una figura que no contempla nuestra Constitución? ¿No está Sánchez violando de manera flagrante sus obligaciones constitucionales, de las cuales la primera es proteger la integridad y unidad de la nación? ¿Puede el Estado abrir una mesa bilateral con una comunidad autónoma, cuyo poder deriva del propio Estado? ¿No supone eso un absurdo constitucional, algo así como el Estado negociando consigo mismo? En su afán ególatra por aferrarse al cargo, Sánchez ha ido demasiado lejos. Si pasa de las palabras a los hechos y finalmente abre esa mesa podría incurrir en un delito.

Ignacio Camacho considera que Sánchez ha perdido todo contacto con la realidad:

La última ocurrencia, la de aceptar la figura de un mediador con la Generalitat, mal disfrazado de coordinador de una Mesa de Partidos, revela una profunda pérdida del sentido. Es la clase de guiño simbólico que hace feliz a los nacionalistas porque otorga legitimidad bilateral a su teoría del 'conflicto'. Para hablar con los dirigentes de una autonomía, el Gobierno de España no necesita de relatores terceristas ni de testigos. Se trata de la enésima humillación del Ejecutivo, para colmo aceptada el mismo día en que Torra lo chuleaba por escrito filtrando el abracadabrante pliego de exigencias que ninguna autoridad digna de esa condición habría dado jamás por recibido. Lo sorprendente es que en su obcecación, Sánchez no advierta el peligro; no ya el del sometimiento del Estado a las exigencias de sus enemigos, sino el del coste electoral que esa actitud entreguista supone para sí mismo. Parece haber extraviado la noción de la realidad, tan ebrio de autocomplacencia en su aventurerismo que ha decidido publicar su peripecia personal en un libro.