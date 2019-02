España es rehén de los descerebrados golpistas y del felón Pedro Sánchez por negociar sin condiciones con ellos

Buena turra le sigue cayendo a Pedro Sánchez desde que se le ocurrió la 'genialidad' de aceptar una especie de mediador-negociador-relator para que ponga al mismo nivel a Cataluña con el Estado. Este 7 de febrero de 2019 se le exige en tribunas y editoriales de la prensa de papel al presidente del Gobierno que deje de insistir en la felonía y convoque elecciones generales.

Bieito Rubido ve bien la protesta en la calle contra las cesiones de Sánchez a los separatistas, pero dice que lo sustancial es proceder a reprobar al presidente en el Parlamento:

Pocas veces como estos días, en la historia reciente de España, ha estado más justificada una moción de censura. La felonía al conjunto de la sociedad que ha perpetrado Sánchez, el menguante líder socialista que puede reducir todavía más el número de escaños en su próxima comparecencia electoral, solo puede ser respondida, desde el ámbito democrático, con una sonora reprobación en el Parlamento. Está bien protestar el próximo domingo, pero no olvidemos que las cuestiones de interés nacional se debaten en el Parlamento.

El editorial de ABC va por la misma línea:

Sánchez no escucha ni a su propio partido, y por eso se ha convertido en una cuestión de Estado que escuche a los españoles en la calle clamar contra su abuso de poder. Pablo Casado no ha descartado presentar una moción de censura pese a la certeza de perderla, y Ciudadanos debería plantearse un gesto similar contra Joaquim Torra de una vez por todas. No se trata de desbancar a los dos socios de esta estafa moral a la Constitución porque la aritmética de escaños no cuadraría. Pero sí de retratar a los responsables de una felonía diseñada para dinamitar los pilares del Estado constitucional, y de ponerles ante el espejo de su insolvencia.

Luis Ventoso asegura que aunque Sánchez no quiera escuchar, la manifestación del 10 de febrero de 2019 en la plaza de Colón será un punto de inflexión:

La manifestación está convocada por tres partidos perfectamente constitucionales y democráticos. Algo que no se puede decir de los tres aliados principales de Sánchez: los partidos golpistas de octubre de 2017, los herederos políticos de ETA y el partido comunista Podemos, que aspira a derribar la Monarquía parlamentaria y lo que desprecia como «el Régimen del 78». La manifestación será enorme, pacífica, respetuosa y a favor del más básico sentido común. Sánchez ha abusado en exceso de un pueblo al que gobierna sin haber recibido sus votos. Ahora, simplemente, los españoles van a reivindicar su dignidad y le van a decir: «Basta». Él no escuchará. Pero algo habrá cambiado.

Isabel San Sebastián no se corta un pelo y pone a Sánchez de vuelta y media:

Lo que parecía imposible ha cobrado trágica realidad con Pedro Sánchez. El actual presidente del Gobierno ha hecho bueno a su maestro y mentor, José Luis Rodríguez Zapatero, cuyos mandatos serán recordados como uno de los periodos más funestos de nuestra historia: ruina, desempleo, división, enfrentamiento, irrelevancia internacional e indignidad. Ese fue el legado dejado por el anterior inquilino socialista de La Moncloa. Una herencia que Sánchez se propone acrecentar (ya asoman en el horizonte negros nubarrones de crisis), añadiendo a esas lacras la claudicación en toda regla ante un secesionismo catalán triunfante que se frota los ojos, incrédulo, pellizcándose para saber si de verdad le ha caído en gracia un interlocutor tan débil, tan cobarde, tan abyecto en su conducta como el que hoy tiene en sus manos la responsabilidad de dirigir España.

Manuel Marín tiene claro que los barones socialistas gritan mucho, pero en realidad por lo único que miran es por su caladero de votos autonómico:

Ya lo advirtieron Felipe González o Alfonso Guerra, y toda una retahíla de miembros de ese tópico llamado «vieja guardia», que emerge de vez en vez en un conato de indisciplina airada... para que su alerta siempre quede en nada, salvo en una mala resaca. Cuando Susana Díaz despierte de la suya, lo contará. Pero Page se limita a cultivar su negocio electoral en Castilla-La Mancha. Nada más. Como Lambán y el resto. El socialismo «auténtico» de nobleza felipista abomina de cualquier cesión humillante, pero Sánchez impone su patriotismo distópico mientras el PSC ni siquiera piensa por qué es un partido residual. Y Borrell calla agazapado en una pose imposible. Y Calvo pasa del «nunca negociaremos» a balbucear excusas en busca de un relator sin escrúpulos. Y Ábalos ya no entona aquel «jamás» que sonaba a convincente... Réquiem por la dignidad.

El País pone una vela a Dios y otra al diablo para no mojarse (aunque en realidad lo hace)

Es precisamente la indefinición de sus atribuciones, así como las dudas acerca de las características personales que debería reunir la figura elegida, lo que confirmaría el pantanoso terreno en el que está entrando el Gobierno. La presencia de un tercero en las conversaciones entre partidos no es requerida por los independentistas para restablecer ninguna confianza rota, sino para obtener la aceptación preliminar del principio de la mediación. La reacción del Partido Popular y Ciudadanos a una iniciativa que, como la anunciada por el Gobierno central y la Generalitat, se apoya en un uso poco escrupuloso de las competencias del Ejecutivo y el Legislativo, no hace más que profundizar el deterioro del sistema político. En vísperas de un juicio que las fuerzas independentistas cuentan con instrumentalizar para desbordar las instituciones, poniendo en jaque el orden constitucional, el lugar para ejercer la oposición no son las calles, sino el Parlamento.

El diario La Razón exige elecciones a Pedro Sánchez:

Los tiempos de Sánchez sólo responden a su propia supervivencia política, a prolongar su estancia en La Moncloa y ayudarse de los resortes de poder que le ofrece para convocar elecciones cuando las encuestas le sean favorables. Hemos repetido muchas veces que Sánchez no debería haber sido presidente con 84 diputados y el apoyo de los que quiere liquidar la Constitución de 1978. Por el interés de España, debe convocar elecciones de manera inmediata.

Cristina López Schlichtung asevera que esta decisión de Sánchez está perfectamente calculada y tomada con toda la mala intención del mundo:

Lo peor es que ha calculado las consecuencias de su gesto, créanselo. Es experto en cálculos. La primera consecuencia es la convocatoria por parte de toda la oposición de una magna manifestación, el domingo a las once en Madrid. Y la segunda, la consiguiente reactivación -como respuesta- de la resistencia nacionalista. Los agitadores separatistas venderán como «nacionalismo español» la cita de PP, Ciudadanos y Vox, y retomarán su cantinela plañidera y estomagante. Iremos a la calle el domingo, y será bueno para Sánchez. No queda otra que ir, pero creo que se ahondará inevitablemente en un enfrentamiento que estaba ya muy debilitado. En Cataluña mentirán algunos y contarán que el dolor que sentimos muchos españoles por la posibilidad de perder Cataluña es odio hacia Cataluña. De este modo Pedro Sánchez quedará en el supuesto centro, entre nosotros y los independentistas, que es exactamente lo que busca para perpetuarse. Qué señor tan horrible.

Duro editorial de El Mundo contra Sánchez:

Señor presidente. Ostenta usted la responsabilidad de gobernar España por decisión legal de una mayoría de diputados en una moción de censura. Pidió el voto en nombre de la regeneración: para desalojar de Moncloa a Rajoy por no asumir sus responsabilidades en la corrupción del PP. Y se comprometió ante todos los españoles a convocar elecciones a la mayor brevedad posible. Ocho meses después podemos constatar que usted no solo no ha cumplido ninguno de sus compromisos sino que ha colocado a España en una encrucijada institucional degradante. No podíamos imaginar de alguien que apoyó la aplicación del artículo 155 -y reclamó la actualización del delito de rebelión- que empeorase tanto la situación por culpa de una patética falta de sentido de Estado. Más temprano que tarde tendrá que irse, señor presidente, para que otro pueda recomponer los pedazos de lo que usted ha roto. Aún puede elegir hacerlo con alguna dignidad. No niegue el clamor popular que el domingo se elevará desde la plaza de Colón de la capital de España en demanda de elecciones. Escúchelo. Deje de dañarse y de dañar. Trate de redimirse. Vayamos a las urnas.

Javier Redondo apunta que Sánchez asume otra de esas palabras que tanto le gustan al separatismo, conflicto:

Hoy el partido de Sánchez acepta la existencia de conflicto. Otra palabreja de la fábula separatista. Sánchez aseguró una vez, no hace mucho, que si Torra quería un mediador lo tenía en el Congreso. Sánchez sostiene ahora, por boca de Calvo, que no cede ni acepta la figura del mediador, que lo llama relator y que no se sienta en ninguna mesa institucional sino en la de partidos. Si es una mesa que reúne a separatistas con PSC, no se explica que sea la vicepresidenta la que justifique la presencia de un relator. Mientras, la portavoz del Govern, Artadi, sitúa el dedo índice en modo pendular, chasquea la lengua y niega con la cabeza: no es suficiente, se llama mediador y media entre gobiernos.

Rafael Moyano lo tiene claro, estamos presos de golpistas y del propio Sánchez:

Ni pizzas ni coca-colas, ninguna concesión para los rehenes, pero sí más exigencias, las veintiuna peticiones de Torra a Sánchez hechas públicas a modo de vacile tras ser conocido que se aceptaba la del negociador. Un pacto de Estado para solucionar el conflicto entre España y Cataluña, las denomina la Generalitat. Un acuerdo de futuro en el que la palabra franquismo aparece en seis de las demandas, fascismo en otras tres, que reclama hacer efectiva una política de fosas comunes, y en el que se lleva la palma la petición número 11, culmen de la mofa del independentismo catalán: «Frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo». ¿?... No sólo somos rehenes de unos descerebrados, también del que negocia con ellos.

