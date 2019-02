El pirómano de Pedro Sánchez ha calcinado su crédito y ya no es creíble como bombero para salvar a España

A los españoles ya no se la dan con queso, ni aunque sea Carmen Calvo la que, en un auténtico ejercicio de contorsionismo político, trate de vender una cosa y la contraria en el espacio de 48 horas. Las tribunas y editoriales de la prensa de papel tienen claro este 9 de febrero de 2019 que el hecho de que Pedro Sánchez haya reculado en el tema del relator ya no va a hacer echarse para atrás a las fuerzas convocantes de la gran manifestación del 10 de febrero de 2019 en la madrileña plaza de Colón.

Bieito Rubido, director de ABC, considera que hay razones sobradas para manifestarse en la plaza de Colón el 10 de febrero de 2019:

El editorial de ABC habla de un Pedro Sánchez que quiere jugar a ser el piromano bombero:

No hay nada de virtud democrática y sí mucho de necesidad de poder en el giro que ayer anunció la vicepresidenta Calvo; un giro insincero y oportunista porque no se traduce en una oferta de pactos de Estado a PP y Ciudadanos para formar una gran mayoría constitucionalista contra el separatismo catalán. Pedro Sánchez ha incendiado el PSOE y la opinión pública con la propuesta del ‘relator' de las negociaciones con la Generalitat y los partidos secesionistas. Es la manía del pirómano, que luego quiere ser creíble como bombero. Ni como bombero, ni como presidente del Gobierno. Pedro Sánchez carece de la dignidad política necesaria para ostentar la presidencia del Gobierno de España.

Luis Ventoso no ve motivo alguno para dejar sin efecto la manifestación en Colón. Esa más, asegura que viendo lo nada fiables que son las promesas de Sánchez, es más que necesario acudir a la misma:

¿Debe aminorar la manifestación de mañana ante la rectificación de Sánchez? No, porque vistos sus antecedentes no es un gobernante fiable. Sánchez es el presidente que prometió un Gobierno provisional para convocar elecciones en breve y mintió al país. Sánchez es el líder de un PSOE que hace poco más de un año enfatizaba que jamás aceptaría llegar al poder con el apoyo de diputados separatistas. Sánchez, y es lastimoso tener que decirlo, mantiene una relación tan elástica con la verdad que la presión debe continuar hasta que haga lo debido: honrar por una vez su palabra y dejar que los españoles elijan si quieren seguir soportándolo o prefieren a otro gobernante. Y cuando eso ocurra, Tezanos no va a hacer precisamente pleno al quince.

El País opta por criticar la manifestación de Colón y dice que no se puede utilizar la calle para presionar al presidente del Gobierno para que convoque elecciones:

La Razón insiste en que es necesario manifestarse ante la extorsión del separatismo y el entreguismo de Pedro Sánchez:

El Mundo da por calcinado el crédito político de Pedro Sánchez:

La manifestación de mañana ya ha obrado un primer milagro: que el Gobierno de Pedro Sánchez imposte firmeza ante la intransigencia de los independentistas y se levante de repente de la mesa de negociación entre grandes aspavientos. Sucede que ya estamos todos muy cansados de la sobreactuación del sanchismo: sus repliegues tácticos ya no engañan a nadie. Esos separatistas de los que ahora Carmen Calvo afirma distanciarse porque no aceptan el marco constitucional -¿pero es que lo aceptaban 48 horas antes, señora vicepresidenta?- son los mismos que llevaron a Sánchez a la Moncloa; son los mismos de los que dependen sus Presupuestos, que no fueron concebidos para el beneficio de todos los ciudadanos sino para comprar con nuevos privilegios la voluntad de los desleales; y son los mismos a los que sigue necesitando para optar a una investidura. Por eso no nos creemos los fingimientos constitucionalistas de este Gobierno desnortado y efectista.