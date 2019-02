El Gobierno de Sánchez ya es una momia disecada que ni siquiera ha logrado sacar a Franco de la tumba

Pedro Sánchez y su fracaso presupuestario que, probablemente, dé con sus huesos en una próxima e inminente convocatoria electoral, tal vez abril o mayo de 2019, es el protagonista indudable de editoriales y tribunas de la prensa de papel de este 14 de febrero de 2019.

El editorial de ABC apuesta por una rápida convocatoria de elecciones generales, sobre todo pensando en que si el PSOE se la pega en las autonómicas y municipales del 26 de mayo de 2019 igual Sánchez no puede ser el candidato en unos comicios en otoño:

El propio Gobierno sostiene que anunciará mañana la fecha de disolución de las Cortes y la convocatoria a las urnas. En su propio entorno son conscientes de que no debe seguir más. Y no por falta de voluntad, sino porque sería una afrenta política a los españoles. Unas hipotéticas elecciones a finales de abril tienen sus pros y sus contras para Sánchez. A favor tiene la descomposición de Podemos, y su estrategia para denunciar que Rivera ha inclinado a Cs hacia la derecha fotografiándose junto a Vox. En contra, la sensación de que PP, Cs y Vox sumarían una mayoría suficiente para una investidura, sus mentiras sobre Cataluña y la negativa de los barones socialistas a celebrar generales en mayo para no ver contaminadas sus candidaturas en autonomías y ayuntamientos. Pero hay un factor relevante a tener en cuenta: si hay elecciones en abril o mayo, Sánchez se asegura ser el candidato del PSOE. Si fuesen en otoño, un hipotético trastazo en las autonómicas no le garantizaría seguir siendo secretario general y candidato, porque la convulsión sería absoluta.