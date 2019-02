Alfonso Ussía destapa la reunión secreta entre Sánchez e Iglesias en un lujoso hotel horas antes de convocar las Generales

Alfonso Ussía cuenta este 16 de febrero de 2019 en su tribuna de La Razón como el Día de los enamorados se topó en el lujosísimo y exclusivo hotel Villamagna, en el corazón de Madrid, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, sí, ese líder de Podemos que tiene la baja paternal para romperla caprichosamente. ¿Que pergeñarían en ese encuentro, amén, por supuesto, de pactar hasta la misma fecha de las elecciones generales?

Narra Ussía las bondades y los lujos del establecimiento:

Se adentra en lo importante de la cuestión:

Detalla que a ambos líderes les pierde el gusto por las cosas caras y exóticas:

Estos siniestros personajes - siniestra es sinónimo de izquierda-, gustan mucho de los lujos. Brincar desde Vallecas al Parque Nacional del Guadarrama y de los clubes de masajes y saunas al Palacio de La Moncloa, donde Francisco de Goya amó y pintó a la mítica duquesa Cayetana -no está resuelto el enigma de si la pintó antes de amarla o la amó con anterioridad a pintarla-, no es sencillo de asumir con naturalidad por los nuevos ricos y los horteras. El lujo engancha, y si no lo creen, pregunten a Begoña e Irene si engancha o no. Tanto uno como el otro tenían a su alcance el palacio o el chalé para conspirar contra la normalidad democrática, pero eligieron el Hotel Villamagna para hacerlo. Un despropósito estratégico y un nuevo abuso del dinero público, que no es de nadie, según la eximia vicepresidenta del supuesto Gobierno de España. La mayor diferencia entre La Moncloa y La Navata es que en La Moncloa los guardias civiles disfrutan de calefacción y cuarto de baño, y en La Navata sufren las gélidas temperaturas invernales de la antesierra y si les acucian las necesidades fisiológicas están obligados a buscar su intimidad como los gamos, los venados y los jabalíes, que por allí abundan.