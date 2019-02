La magistral jugada que esconden los viajes a Madrid del marido de Inés Arrimadas

Bombazo político de los buenos. Lo cuenta este 16 de febrero de 2019 Emilia Landaluce en la contraportada de 'La Otra Crónica' (El Mundo). Plantea la nada descabellada posibilidad de que los continuos viajes del marido de Inés Arrimadas a la capital de España, Xavier Cima, escondan en realidad el desembarco de la número uno de Ciudadanos en Cataluña para ser la mano derecha de Albert Rivera en las elecciones generales y, de paso, quedarse a vivir en un entorno más tranquilo que la Cataluña de hoy en día.

Según Landaluce, los desplazamientos del esposo de la política naranja parecen solo una mera cuestión de negocios:

Sin embargo, la columnista de El Mundo va más allá y plantea una posibilidad ilusionante para el electorado de Ciudadanos:

Pero puede que no sólo sea trabajo lo que impulse a Cima a pasar más tiempo en Madrid. Desde hace algunos meses, se baraja la posibilidad de que Arrimadas desembarque como número dos de Rivera para las elecciones y así reforzar la lista de la formación naranja. La estrategia no es errada desde el punto de vista electoral. Los índices de popularidad en España de Inés Arrimadas no han cesado de crecer desde su victoria en las elecciones catalanas del 21 de diciembre del 2017. Por otro lado, en ese lugar inútil en el que se ha convertido el Parlament de Cataluña, Inés emerge como la bella frente a la bestia Torra. No hay sesión en la que la dirigente no sea retratada como el símbolo de la España que no claudica. De hecho, en una encuesta de ABC, fue elegida la mujer más importante. Y Jaime Miquel, consultor demoscópico de referencia, siempre ha dicho que es la única candidata a la que votarían hasta los comunistas. Añado: también la que podría absorber a las tres derechas y al PSOE menos identificado con el sanchismo.