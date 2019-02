Santiago González pilla a Rosa Montero en dos mentiras de libro sobre Sánchez y la cruje a base de bien

La han pillado con el carrito del helado. Rosa Montero, escritora y periodista prisaica, se ha marcado un trino en Twitter que es un canto al bulo, a la falacia y a la más pura y dura mentira.

Montero, curiosamente, se hace pasar por una socialista sumamente crítica

Sólo he votado una vez al PSOE en mi vida y fue en 1982. El 28 de abril les volveré a votar. En circunstancias muy difíciles han hecho mucho, y al final no se han dejado chantajear por los independentistas, como yo también temí en algún momento.

Sin embargo, este 18 de febrero de 2019, Santiago González, en su columna de El Mundo, deja a Montero a la altura del betún:

Para ser ministro de Sánchez no hace falta otro requisito que la fidelidad. Rosa Montero publicó una confesión estremecedora el viernes: "Sólo he votado una vez al PSOE en mi vida y fue en 1982. El 28 de abril les volveré a votar. (...) al final no se han dejado chantajear por los independentistas, como yo también temí en algún momento".

Creo que le falla la memoria. El 24 de mayo de 1993 se produjo el primer debate televisado de la democracia española: González defendía el título frente al aspirante Aznar. En el estudio de Antena 3 yo estaba sentado a unos dos metros de Rosa Montero, que no paraba de exteriorizar su disgusto por el repaso del neófito a González, que se presentó con lo puesto, sin preparar el debate. Rosa no era una espectadora ecuánime; ella estaba por González, como yo. Ricardo y Nacho publicaron aquellos días una viñeta a la que podría haberse acogido, ambos como boxeadores en un ring. Cuando el árbitro dice la frase de rigor: "Que gane el mejor", el público responde a coro: "¡Nooo! ¡Que gane el otro!".