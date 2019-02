La espeluznante afirmación contra los espectadores de 'Sálvame' que a Sánchez le costará un serio disgusto

Brutal artículo de Cristina López Schlichting este 21 de febrero de 2019 en La Razón sobre Pedro Sánchez y su tremenda egolatría llevada hasta el extremo más insospechado en 'Manual de Resistencia'. Para la periodista, el libro del presidente del Gobierno produce vergüenza, sonrojo y fatuidad:

"Dicebamus hesterna die...". Si hubiese un concurso de frases españolas famosas, la de Fray Luis subiría al podio. Con el «Vuelva usted mañana» de Larra o «Con la Iglesia hemos topado» de Cervantes. Pero es que, ante la duda, puñeta, coge no ya la Espasa, sino internet. ¡Basta poner «Decíamos ayer» y te salen veinte páginas en Wikipedia! Qué vergüenza, por favor, que el presidente de España confunda a sus clásicos. Que revuelva las cumbres de la poesía renacentista en una batidora mental. Y no citas complejas, de 'La Araucana', sino una anécdota de Secundaria.

Asegura que:

No soy dada a hacer leña del árbol caído, servidora ha metido mucho la pata y se pone en los zapatos de Pedro Sánchez. Por ejemplo, es sabido que retuiteé un 'fake' de Pablo Iglesias porque un amigo del exilio venezolano me dijo que era de la campaña de Maduro. Todos cometemos errores. En mi último libro cometí uno con la identidad de uno de los médicos que atendieron a Franco al final. El problema de Pedro Sánchez es la petulancia. Publicar un libro siendo presidente te somete al escrutinio público de cada línea. Muy pocos resistirían esa criba, a veces ni siquiera los más grandes. Creerse de otra pasta es lo que pierde a nuestro presidente. Afronta riesgos con facilidad, no por valiente, sino por imprudente.